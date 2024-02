La reflexión viral de un bombero sobre lo ocurrido en el incendio de Valencia: "No entrenamos para esto"

El incendio ocurrido el jueves en un edificio residencial de 14 plantas del barrio de Campanar, en Valencia, continúa dando mucho de qué hablar. El trágico suceso ha acabado con la vida de 10 personas, según los últimos datos ofrecidos por los Bomberos de Valencia tras haber registrado todas y cada una de las habitaciones de los dos edificios. Además, 15 personas resultaron heridas. De todas ellas, siete son bomberos y dos de ellos continúan ingresados en el hospital.

Días después de lo ocurrido, la investigación continúa su curso con el objetivo de tratar de esclarecer las causas del incendio. El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia), Luis Sendra, aseguró que el edificio tenía una fachada ventilada y que cumplía la normativa. Sin embargo, todavía hay muchas incógnitas por resolver en torno a uno de los incendios más voraces que se recuerdan en España.

Tras lo ocurrido, han sido muchas las opiniones que han surgido al respecto, sobre todo en redes sociales. La mayoría han sido muestras de apoyo a los familiares y allegados de las víctimas, aunque también han ido dirigidas tanto a los vecinos afectados como a los bomberos que han trabajado durante estos días en el edificio.

Imagen del edificio completamente calcinado este viernes en Valencia. Efe

Sin embargo, no todas las reflexiones y comentarios han sentado bien a todo el mundo. Y es, precisamente, lo que ha ocurrido con el bombero y activista Ina Robles, que ha utilizado sus redes sociales para contestar de forma tajante a uno de los comentarios recibidos, dejando clara su posición respecto a lo ocurrido.

Josema Vallejo, un activista policial, ha utilizado su cuenta de 'X' para reflexionar sobre el trabajo de los bomberos durante las labores de extinción y las horas posteriores. "Hoy, los bomberos no se han ganado el sueldo, simplemente han puesto en práctica lo que entrenan y aprenden en tantos de esos días en los que parece que "no hacen nada". Esos son los días en los que se ganan el sueldo, hoy solo nos demuestran por qué lo ganan. Y poco es. Gracias", ha compartido en su perfil.

Una reflexión sobre la que, a pesar de destacar la buena intención, el bombero y activista Ina Robles ha asegurado no estar de acuerdo. "Entiendo que hay buena intención, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Entrenamos para el día a día, para los cientos de intervenciones que sacamos adelante cada año. No entrenamos para que nos metan en un infierno fruto de la desidia normativa y el disparate inmobiliario", ha contestado a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Su respuesta se ha viralizado en las últimas horas y el comentario ha conseguido superar los 3.000 'me gusta'. Muchos usuarios han respondido asegurando que la mayoría de los españoles estaban agradecidos por la labor realizada por los bomberos en Valencia.

Entiendo que hay buena intención, pero no estoy en absoluto de acuerdo.



Entrenamos para el día a día, para los cientos de intervenciones que sacamos adelante cada año.



No entrenamos para que nos metan en un infierno fruto de la desidia normativa y el disparate inmobiliario. https://t.co/jbN5yplyU7 — Ina Robles (@inarobles13) February 23, 2024

Sin embargo, el activista y bombero Ina Robles ha respondido asegurando que no son los aplausos lo que necesitan. "Y se agradece un montón, pero más que aplausos, necesitamos que no vuelva a suceder", ha sentenciado.

Ante esta reflexión, muchos usuarios le han reprochado su actitud, haciendo referencia a que todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Pero, a pesar de ello, el bombero se ha mantenido firme en torno a sus ideas y ha respondido irónicamente lo siguiente: "¿Recubrir un edificio con materiales combustibles? ¿Qué puede salir mal?"

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia abrió este viernes las primeras diligencias previas para investigar las causas del trágico suceso. Por el momento, existen muchas dudas, sobre todo en relación al material del que estaba hecho el edificio.

El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia), Luis Sendra, declaró a los medios que "es un edificio que tiene una fachada ventilada, es decir, que tiene una cámara de aire dentro de lo que sería el cerramiento habitual y el exterior, que hace bonito con placas de aluminio".

Sin embargo, por el momento se desconoce si la fachada estaba poliuretano, aunque sí se ha podido confirmar que tenía material plástico.

