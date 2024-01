Ibai Llanos desvela su principal problema para lograr su cambio físico: "No lo hagáis, es un error"

Ibai Llanos se ha convertido en una gran alternativa al mundo televisivo para seguir eventos tan importantes como las campanadas en su canal de Twitch desde hace cuatro años. Su influencia ha ido creciendo en diferentes tipos de público que apuestan por seguir sus retransmisiones en directo.

Sin duda, es una de las personas más conocidas de las redes sociales. Su trabajo le ha llevado a lograr ser uno de los streamers con más seguidores del mundo, aunque su trayectoria no está exenta de polémicas.

Con 15,4 millones de seguidores en Twich, 14,6 millones en X, 11,3 millones en Youtube y 9,9 millones en Instagram, Ibai Llanos recibe cada día millones de comentarios en sus redes sociales. Precisamente, ha utilizado la red social X, antiguo Twitter, para confesar por qué no ha logrado un cambio físico. Una cuestión que le preguntan muchos de sus seguidores.

El 'streamer' Ibai Llanos recoge un premio durante la gala de entrega de los Premios Ondas 2023. Lorena Sopêna Europa Press

El cambio físico de Ibai es uno de los temas más comentados en las redes sociales desde que comenzó a compartir vídeos en los que intentaba bajar de peso. Era noviembre de 2022 cuando el influencer se propuso el reto de realizar más ejercicio con su preparador físico.

Sin embargo, ha decidido contestar ahora a las críticas de sus seguidores. "Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentáis hacerme daño y otros incluso me llegan a hacer gracia", ha escrito en su hilo de X. De esta forma, ha utilizado la ironía para explicar cómo se encuentra tras esta polémica.

"El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente. Es un grave error. No lo hagáis. Yo ya le estoy intentando poner remedio", ha remarcado.

De esta forma, ha desvelado que, pese a que llegó a perder 17 kilos hace unos meses, ahora se encuentra enfocado en su trabajo.

Así fue el entrenamiento de Ibai Llanos.

"Sé que se puede ver como una excusa. Lo puede ser. La realidad es que tengo que pensar mucho más en mí", ha explicado.

Ibai Llanos se ha mostrado indignado ante las críticas sobre su aspecto físico. "Considero que he hecho cosas más (o igual) de difíciles a nivel de disciplina y esfuerzo que mi cambio físico en mi propio trabajo. Llevo siendo absolutamente impecable (a nivel esfuerzo) diez años en mi trabajo", ha publicado.

"Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro"

Sin embargo, el streamer se ha mostrado positivo y ha subrayado que está seguro de que lo conseguirá porque "nunca se lo ha quitado de la cabeza". "Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Y vosotros también. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de vosotros, y lo haremos. 2024 será increíble. Cuidaos mucho (en todos los aspectos)", ha comentado en sus redes sociales.

Por otra parte, el creador de contenido Ibai Llanos ha remarcado que valora "mucho las cosas positivas". "Es importante. Es lo que me hace disfrutar del trabajo. Los chistes de gordos me hacen gracia, tampoco me queda otra. A la gente en redes le encanta desahogarse. Y les encanta saber que son mejor que tú en algo. En el resto de comparaciones (y sin querer sonar prepotente) suelen salir perdiendo. No pasa nada. Es parte de mi posición", ha concluido.

