La realidad del coche que un empresario regaló a Nano en televisión: "Así no se puede circular"

La reflexión de Nano sobre las dificultades de crecer en "una familia humilde" se convirtió en viral hace unas semanas. El joven, de 22 años, compartió en redes sociales un vídeo en el que hacía un alegato contra los jóvenes que no valoran realmente lo que tienen. "Os creéis calle, pero calle no es eso. Calle es cuidar a tu familia, calle es lo que estoy haciendo yo: sacar a mi familia para delante", aseguraba.

Tal fue la repercusión del vídeo que, pocos días después, el joven comenzó a compartir su historia de superación en televisión en programas como Hoy en día, de Canal Sur, presentado por Toñi Moreno y Juan Carlos González.

Después de la entrevista, el programa sorprendió a Nano con una llamada telefónica. Se trataba de Federico Beltrán, un empresario malagueño que, conmovido por su testimonio, anunció en directo que regalaba un coche al joven.

😍 ¡Tenía que ser Andalucía y tenía que ser en @canalsur!



El empresario malagueño Federico Beltrán regala un coche a Nano, el joven que se hizo viral al contar su situación. @tmorenomorales #Hed27sep pic.twitter.com/HDh4zDAwtg — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) September 27, 2023

"He oído un poco de tu vídeo y, como tienes mucha ganas de trabajar, te vamos a buscar un Seat Ibiza que vamos a poner a tu nombre sin que te cueste nada, solo tendrás que sacar el seguro", aseguró el empresario, presidente de la empresa cárnica Famadesa.

Tras el anuncio, Nano no pudo contener las lágrimas y, emocionado, se mostró agradecido: "No hace falta que me deis estas cosas, en serio". El joven aseguró, además, que había recibido numerosas ofertas de trabajo, pero no tenía un coche en buen estado para trasladarse de un sitio a otro.

El estado del coche

Durante estas semanas, Nano ha continuado participando en distintos programas de televisión y publicando vídeos en redes sociales, en los que comparte su día a día y aconseja a jóvenes como él sobre cómo, por ejemplo, encontrar un trabajo. Sin embargo, no se había vuelto a conocer nada del coche que el empresario malagueño regaló al joven hasta este miércoles.

El mecánico Ángel Gaitán, famoso por sus vídeos en TikTok, ha subido un vídeo a redes sociales en el que, tras pasar revisión al vehículo, cuenta la realidad de su estado. "El coche tiene 10.000 kilómetros solo", asegura el joven al inicio.

Durante su intervención en el programa de Toñi Moreno, el empresario andaluz que regaló el coche a Nano indicó que el vehículo, de segunda mano, estaba "totalmente revisado" y el joven podría "andar con él sin problema".

Sin embargo, en el vídeo, el tiktoker muestra una realidad muy distinta, ya que, según asegura, el coche "está tirando aceite a chorros". "Menos mal que has venido compañero. Eso lleva ahí un tiempo, si te acaban de revisar el coche, el señor que te lo ha regalado tiene que poner inmediatamente una denuncia a quien lo ha revisado", señala.

[Nano Jr, el joven con dos trabajos: ¿héroe o víctima?]

"Has hecho bien en no utilizarlo", señala el mecánico a Nano. "No me lo esperaba", responde el joven sorprendido. No obstante, el tiktoker le tranquiliza: "No te vengas abajo. Como se suele decir, a caballo regalado no le mires el diente, pero menos mal que lo hemos pillado a tiempo para que no se te rompa el regalo".

Ángel Gaitán anima al joven a ponerse en contacto con el empresario cuanto antes: "Estará en garantía, así que podremos llevarlo a Seat y que se hagan cargo". No obstante, asegura que, en caso contrario, su propia empresa arreglará el problema porque "con este coche así no se puede circular".

Sigue los temas que te interesan