Una joven cuenta su experiencia viviendo en el faro de Chipiona y se hace viral: "El sueño de mi vida"

Pensábamos que solo existían en las películas, pero todavía quedan fareros y fareras en España, muchos de ellos viviendo en el interior de estas instalaciones tan mágicas y literarias. Aunque son bastantes las que están automatizadas, otras tantas requieren aun de la presencia humana y una de ellas es la que corona la localidad gaditana de Chipiona. Ahora, gracias a una de sus inquilinas, la vivienda con en la que habita se ha hecho muy viral en TikTok.

Si hay dos cosas por las que se conoce a Chipiona es por ser la cuna de la más grande, Rocío Jurado, y por tener el faro más grande de nuestro país, el tercero más alto del Europa y el quinto en todo el mundo. Según la web de la Autoridad Portuaria de Sevilla, el organismo al que pertenece, mide unos 69 metros, "62 la torre y 7 metros el edificio sobre el que se asienta". Para subir a lo más alto hay que sortear 344 escalones y lleva en activo desde 1867, siendo una obra del ingeniero catalán Jaime Font.

Su función principal es marcar la entrada al Guadalquivir, pero en su modernización ha conseguido no ser únicamente importante para los buques, sino también para los aviones, una petición que formuló en los años sesenta el gobierno de Estados Unidos por la proximidad de la base de Rota. Su luz alcanza unos 50 kilómetros y se emite cada 10 segundos, una tecnología por la que vela su farero, Septimio Andrés, un madrileño del 67 que lleva en Chipiona desde 1995.

"Vivo en un faro"

Ahora, su hija Andrea se ha hecho tremendamente popular en las redes sociales con el vídeo que ha compartido en TikTok, donde muestra cómo se levanta de su habitación y recorre la distancia que le lleva hasta la terraza contigua a la lente, mostrando el majestuoso edificio y sus preciosas vistas: "Cuando estoy aburrida en mi casa, pero recuerdo que vivo en un faro", ha escrito la joven, dejando a miles de personas con la boca abierta:

Aunque la joven compartió su vídeo el pasado 2 de julio, TikTok lo está volviendo a viralizar ahora, y por ello se está acercando al millón de visualizaciones. Han sido muchos, no obstante, los que han dudado de que ella viva realmente allí, pero un vistazo por el Instagram de Andrea confirma que hace vida en el faro acompañada también de su perrito y sus padres. "Me has creado una necesidad", "es el sueño de mi vida", "es como el que es de Nueva York y vive en la Estatua de la Libertad" o "cómo debe de ser el atardecer desde su casa" son algunos de los comentarios que le están dejando.

