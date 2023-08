El consejo de una 'tiktoker' con parálisis facial tras someterse a una operación estética: "No puedo reír"

Entre los miles de reclamos con respecto del culto al cuerpo que lanzan a diario las influencers de todo el mundo, algunas veces de forma negligente sin pensar las consecuencias, encontrar a una de ellas arrepentida no es lo más habitual. Se trata de Luciana Milessi, una creadora de contenido argentina de 25 años que ha querido reflexionar sobre ello tras una mala experiencia en su última operación estética, de la que le han quedado secuelas en forma de parálisis facial.

La joven, que siempre ha contado sus operaciones a sus más de 1,5 millones seguidores, compartió un vídeo en el que salía llorando después de haber recibido mensajes crueles por la posición torcida de su boca. Días después, más calmada, decidió explicarse y lanzar un consejo. Entre las liposucciones que se hizo en varias partes de su cuerpo, volvió a reducirse la grasa de la zona de la papada y fue ahí donde le tocaron un nervio.

"No puedo sonreír y mi boca se va para el costado", ha lamentado, valorando que "esta secuela de la cirugía me hizo reflexionar, hacer introspección y pensar en lo que yo había hecho y en mi rol de comunicadora". Admitió que recibía mensajes en los que le decían que, tras su ejemplo, había chicas muy jóvenes que también se querían someter a operaciones estéticas: "Así que me puse a pensar, ¿qué mensaje es el que estoy transmitiendo?".

"¿Realmente sané?"

"Yo estoy a favor de que cuando no te guste algo de tu cuerpo veas la forma de cambiarlo, pero por vos misma, porque realmente querés hacerlo y sentís la necesidad", les ha aconsejado, pidiendo que "cada cosa que hagamos, hay que hacerla con responsabilidad, sabiendo los riesgos que tiene y lo que puede pasar, no es joda. Me di cuenta de que estaba bromeando mucho al respecto, decía 'ay, estoy re orgullosa de operarme toda' y no es un buen mensaje, uno tiene que amarse como es".

Confesó que siempre ha tenido problemas de autoestima y también anorexia a los 17 años, "me costó recuperarme", ha reconocido, valorando que "cuando pensé que todo eso lo había dejado atrás, que había sanado, hoy con 25 años me hago una liposucción en mi cuerpo, me pongo a reflexionar y digo: '¿realmente sané?' La única diferencia es que antes no tenía exposición y ahora sí". En este sentido, Milessi ha denunciado también los comentarios hirientes, afirmando que "es muy duro" y no se dan cuenta de que "del otro lado uno está sufriendo".

Ha lamentado que los estímulos publicitarios, sobre todo ahora en las redes, "andan metiéndonos en la cabeza que siempre estamos mal, que siempre tenemos que cambiar algo nuestro" y ella prefiere ahora cambiar de tercio: "A las chicas jóvenes, el mensaje no es operate, es amate como sos, mejora lo que quieras, pero por vos, no por los comentarios de la gente, hagan lo que hagan, que sea con responsabilidad".

Sigue los temas que te interesan