La réplica viral de la 'tiktoker' católica a una pareja poliamorosa: "Tengo anillo de castidad"

La pareja que comparte la cuenta de TikTok @esencia_salvaje está dando mucho de qué hablar en las últimas semana. No porque sean abiertamente poliamorosos e intenten normalizarlo en la red social, sino por los relatos tan poco discretos que van compartiendo: que si él tiene el pene pequeño, que si ella se pone celosa de otras mujeres, que si hacen sexo tántrico y aguantan horas... En fin, que estas pequeñas píldoras imprudentes nunca se sabe muy bien cómo van a terminar, pero por ahora se han ganado el discurso de una tiktoker católica que ha querido replicarles.

Se llama Lucía Suárez y tiene más de 18.800 seguidores en la red, donde habla habitualmente sobre Dios y ahora ha abordado el poliamor a partir del vídeo de la chica poliamoroso en el que decía que "tengo novio y mientras hago este vídeo él está dale que te pego". Avanzando que "no tengo nada en contra" de la mujer, sí ha querido reflexionar sobre ello desde la "castidad cristiana": "Ellos conciben el amor de una manera pura, libre y salvaje, y yo venía a comentar eso del amor puro y libre, que me chirría un poco", reconoce.

"Los cristianos también decimos que el amor es puro y libre", asegura, preguntándose si "¿están cohibidos porque no pueden amar a otras personas por las que tienen deseo puesto que ya es poner los cuernos a tu pareja?". Según la reflexión de Lucía, hay personas que no están preparadas para tener una relación y por eso se sienten atados: "Es como si alguien te pide un cigarro y tú para dárselo tienes que tener el paquete y tener cigarros, ¿no? Debes pensar si quieres dárselo y decir que sí, pues eso es el noviazgo", afirma.

"Veo una esclavitud"

"Tienes que conocerte antes", reitera, ejemplificando de nuevo con que "es como haberte enamorado de Jesús" y poniendo el foco en que "el problema es que hay muchos noviazgos prematuros en los que no te conoces ni a ti mismo y vas a estar pensando en otras personas porque no estás preparado", sostiene, valorando además que hay que "elegir a la persona" adecuada: "La libertad de poder acostarte con cualquiera la veo una esclavitud", concluye.

Lucía ha querido seguir hablando sobre el tema en un segundo vídeo, añadiendo a todo lo anterior que ella ha estudiado Teología del Cuerpo y usa "argumentos sólidos". De ahí que abogue por "respetar la castidad, que es algo muy importante", porque las personas que creen en ella "lo vemos como algo muy libre": "Yo tengo hasta mi anillo de castidad hecho, lo veo como un regalazo en el sentido de tener la libertad de esperarme y decirle a mi pareja que la quiero amar bien, me quiero entregar al matrimonio".

Relaciona la insatisfacción de las mujeres con haberse sentido objetos sexuales y defendiendo que desde el catolicismo se busca "no cosificar a las personas, no sexualizarlas, que el fin de todo no sea el placer, sino que vaya un poco más allá, la pureza es eso". Para finalizar, incide Lucía en que no pretende "cambiar el pensamiento de nadie", pero sí "defender la verdad y dar a conocer lo que opina la Iglesia sobre esto:

Sus vídeos acumulan cientos de miles de reproducciones; sin embargo, por ahora no tienen réplica de la pareja poliamorosa, pero sí de Twitter:

Estaremos pendientes por si continúa el intercambio.

