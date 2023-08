Prohíben la entrada a un avión a la 'influencer' Kine-Chan por su vestimenta "inadecuada"

No fue un objeto prohibido ni un retraso. Lo que impidió volar a Kine-Chan, de 21 años y 631.000 seguidores, fue su llamativo atuendo. La joven influencer, que se ha erigido como una celebridad en las redes o en su canal de OnlyFans por sus fotos provocativas y su afición por el 'cosplay' (disfrazarse para imitar a alguien relacionado, principalmente, con videojuegos o cómics) fue rechazada por el personal de seguridad del aeropuerto debido a su traje, inspirado en un personaje de 'anime'.

Kine-Chan vestía un escueto bikini negro que imitaba el estilo de 'Rebecca's Cosplay', un personaje de la serie de anime 'Netflix Cyberpunk Edgerunners'. Al atuendo le acompañaba una peluca turquesa y unas sandalias negras, según unas fotos que ha publicado la propia joven en sus canales. Esa forma de vestir llamó la atención tanto de los pasajeros como del personal de seguridad presente en el aeropuerto de Navegantes, una localidad al sur de Brasil.

Las medidas de seguridad del aeropuerto consideraron que el vestuario era "inapropiado" para abordar el vuelo, lo que resultó en la denegación de su acceso a la cabina. Kine-Chan, que suma miles de seguidores en Instagram, recurrió a la misma plataforma para expresar su frustración por el incidente. En la publicación, narró el acontecimiento y compartió su desconcierto ante la reacción del personal de seguridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kine-chan/Digital Influencer (@kinechan2.0)

"Xuxus, sucedió una situación muy molesta este fin de semana", escribía. "Intenté embarcar en el aeropuerto de Navegantes vestida como el cosplay de Rebecca para un evento. Ya sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder el tiempo y poder ir directa a mi habitación. Pero me dijeron que fuera a casa y me cambiara de ropa porque lo que llevaba no era "apropiado". Les expliqué que iba a un evento y, de todos modos, se me prohibió", ha añadido entre risas.

La influencer es famosa por sus videos donde baila y se caracteriza como personajes de 'anime' o cómics. Así se ha ganado una considerable base de seguidores en las plataformas virtuales. A pesar de que su comunidad en línea se solidarizó con ella y expresó su apoyo, también tuvo quien la criticó. Algunos usuarios en redes defendieron que el aeropuerto no era el lugar apropiado para exhibir algo tan excéntrico y que hay que tener en cuenta el contexto y la ocasión.

Kile Chan, en el aeropuerto. TWITTER

Otros seguidores de Kine-Chan calificaron la situación como una injusticia, pero también insistieron en que no era la actitud: "Kine, te amo, pero por el amor de Dios... Podrías haberte puesto un atuendo sencillo, como un vestido o incluso una blusa abotonada", apuntaba uno de ellos. Lo normal era aconsejar sobre ponerse algo encima.

El incidente ha propiciado un debate que trasciende el hecho en sí. En redes se ha discutido sobre la libertad de expresión a través de la moda y la percepción de la sociedad sobre el cosplay y las vestimentas inusuales en entornos convencionales como los aeropuertos. Por ahora, Kine-Chan continúa interactuando con sus seguidores en línea y compartiendo sus vivencias a través de las redes sociales.

Sigue los temas que te interesan