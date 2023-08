El emocionante encuentro viral de una 'tiktoker' con el amigo virtual que conoció hace tres años

Está claro que la tecnología ha cambiado radicalmente la forma de relacionarnos con los demás. Ahora, por ejemplo, uno puede ligar sin moverse de casa gracias a una aplicación de móvil, pedir comida a domicilio o incluso hacer grandes amigos por las redes sociales. Con la pandemia, la vida a través de las pantallas no ha hecho más que aumentar, de ahí que no sorprenda que haya jóvenes estableciendo vínculos muy potentes con gente que ni siquiera han visto en persona.

Esto es lo que le ha pasado a Florencia, más conocida como La Colo en TikTok, donde tiene más de 218.000 seguidores. Esta tiktoker argentina llevaba tres años hablando con Alan, un joven de 23 años que vive en otra provincia del país sudamericano. Los dos se conocieron en 2020, pero no ha sido hasta el pasado mes de julio cuando pudieron mirarse a los ojos sin pantallas de por medio y darse un gran abrazo, un emocionante momento que han compartido en redes.

"Estoy muy ansiosa", confesaba ella en el vídeo que fue grabando cuando iba al encuentro de Alan y que ha superado los 5,4 millones de reproducciones. "Siempre lo vi por videollamada y no sé ni cuanto mide, no sé si es más alto o más pequeño que yo, nunca le vi las pieras", explica nerviosa antes de desvirtualizarlo, confesando que "estoy muy emocionada y veremos qué sucede, la ansiedad que tengo yo no se la puedo explicar, me late el corazón".

"¡Sos real!"

Mostrando todo su camino hasta el centro comercial de Buenos Aires donde han quedado para verse, la joven intenta tranquilizarse en vano: "Está por agarrar un paro cardíaco", exagera, para preguntarle después a un hombre dónde queda la tienda de Lacoste en la que se vería con Alan. Una vez pasadas las escaleras mecánicas y doblada la esquina, lo vio enseguida: "¡Sos hermoso! Ay, boludo, sos real, te estoy tocando, no lo puedo creer!".

Aunque el vídeo se publicó el 30 de julio, las imágenes siguen siendo muy virales en la red social, donde no han tardado en preguntarles de todo, incluyendo si eran o no pareja. De hecho, días después, Alan y La Colo comparecían en un segundo vídeo para explicar cómo se conocieron y cómo fluyó su relación durante estos tres años, aclarando que no son pareja:

Además, ahora Alan se vuelve a ir, pero sus planes pasan por volver a Buenos Aires en un año y hacerse youtuber junto a su amiga.

