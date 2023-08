Las 8 formas de pedir una caja de preservativos en la farmacia si eres tímido: "Sigue siendo tabú"

Parece mentira, pero bien entrado el siglo XXI continúa sin normalizarse lo de comprar anticonceptivos y profilácticos varios. Aunque se ha avanzando mucho en la normalización de estos productos, todavía hay que prefiere tirar de eufemismos y metáforas para pedir una caja de preservativos en la farmacia. De ahí que los farmacéuticos tengan una especie de registro de las frases más delirantes que han usado los clientes más tímidos para no pronunciar la palabra "condones".

Si hace algunos días era el Farmacéutico Fernández el que nos ponía enfrente del espejo para abordar la cuestión que más se preguntaba en las farmacias españolas cuando explicaban la posología de un medicamento ―si se podía o no beber alcohol durante el tratamiento―, ahora es Guille Martín, @Farmaenfurecida, quien ha tratado este tema en su vídeo "formas de pedir preservativos en la farmacia", demostrando que para muchos sigue siendo un tabú.

Metiéndose en la piel de cada cliente, ha ido enumerando las diferentes frases. Desde el "¿Me das una caja de gomitas del amor?" al "necesito una armadura para el soldadito", pasando por "me das una caja de... Es sábado... Para meter la burra en cuadra", "me das viagra y los complementos", "dame unos chubasqueros para cuando llueve dentro de casa" o "dame una funda para la po... Este no se andaba con eufemismos".

"Ya me lo pongo yo"

También contó cómo una mujer que acudía a la farmacia con un niño de la mano le pidió "una caja de, ya sabes... Que no queremos otro igual" y otro, intuimos que algo más nervioso que el resto, llegó a decirle lo siguiente: "Me pones una caja de... Eso, ¿vale? Bueno, me la pones no, ya me lo pongo yo, tú solo me lo vendes". El vídeo, que lo ha compartido en varias de sus plataformas, se ha hecho viral con rapidez:

Formas de pedir preservativos en la farmacia pic.twitter.com/y11rUdMhIi — Guille Martín (@Farmaenfurecida) August 24, 2023

En Twitter, sin ir más lejos, ha despertado reacciones de todo tipo y estos son algunos de los comentarios:

Seguro que los tímidos tampoco lo pasan bien cuando se los cobran en la caja de un supermercado aunque no tenga que pedirlos.

