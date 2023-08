La carta más cruel del Ratoncito Pérez aviva el debate en las redes: "No podemos pagarte"

Al igual que los Reyes Magos o Papá Noel, el Ratoncito Pérez es uno de los personajes que nuestra cultura nos ha regalado para que sigamos manteniendo la fe en el ser humano. Estos consensos universales que cuentan con la complicidad de los adultos sin más ambición que la de ver felices a los niños, son imprescindibles y tenemos que cuidarlos para que se perpetúen en el tiempo, de ahí que ejemplos como el que nos ocupa sean tan censurados en las redes sociales.

La historia que traemos hoy no es nueva, sino que ya se había conocido en julio de 2021, pero ahora ha regresado a Twitter de la mano del periodista y escritor argentino Aníbal Litvin, quien preguntó si el Ratón Pérez "estuvo bien o mal" en la misiva que le había dejado a la pequeña Elisa después de no haberse llevado su diente. Con un autorretrato del roedor portando una lupa para inspeccionar las piezas dentales, le devuelve su incisivo en una nota explicativa.

"Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente", escribió, precisando que había sido analizado "por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado". Para hacer incluso más sangre, el Ratoncito Pérez ahonda en que "encontramos restos de sobritas, de espagueti y cereales", por lo que "en esta ocasión no será posible realizar el pago". Antes de despedirse, además, le deja unas recomendaciones.

"Utiliza la técnica del cepillado"

"Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental", animan a la pequeña Elisa, que a estas alturas nos la imaginamos fácilmente con dos lagrimones cayéndole por las mejillas al ver la crueldad del puñetero ratón sin saber, por el momento, que realmente han sido sus propios padres los que firman la carta y le dicen un "¡cuídate!" que no se le olvidará en la vida:

El Raton Perez estuvo bien o mal? pic.twitter.com/j8FXDyui9x — Anibal Litvin (@LitvinAnibal) August 5, 2023

El tuit ha alcanzado a más de 6,7 millones de cuentas, provocando un intenso debate en Twitter. Lo cierto es que la mayoría ha cargado contra esos padres que han usado un símbolo como el Ratoncito Pérez para intentar hacer pedagogía, profetizando un trauma de por vida para la pobre Elisa:

Trauma instantaneo, de por vida ! — DICER (@TripMcnister) August 5, 2023

Lo que hacen algunos padres por no darle 5€ a su hija — Berto (@bertopeuve) August 8, 2023

50 años dsp.



Estimados Padres,

Debido a su avanzada edad y lo poco que se han cuidado bebiendo cerveza y vino y comiendo mal aumentando su colesterol , ahora que han llegado a una edad que merecen cuidado, la única opción es ponerlos en un geriátrico.

Próxima vida . Amen mas. — Hugo ⭐️⭐️⭐️ (@HugoCAlonso) August 5, 2023

A menos que Elisa tenga 30 años, está mal. 😁 — Bond Esponja 007 (@ZuluLulu10) August 5, 2023

Esa niña se ha ganado el derecho de mandar a sus padres al asilo mas barato que encuentre cuando sean mayores — Carlos 🦊☄️ (@Carlos_silks) August 7, 2023

Lo respondo con dos o tres (o más) palabras:



Seroxat, Trankimazin, Depresión a los 30. — TheGunslinger🐀🐾🛸 (@UrkoThGnslngr) August 6, 2023

... y Elisa creció

- El equipo de expertos analizó tu caso y te vamos a inyectar con esta droga experimental para ver como reaccionás al dolor extremo y de paso ver si aparece la plata de mi dientito bicho forro

- ¿Dijo "plata de mi dientito" Doctora?

- No, no... procedamos pic.twitter.com/7ADXqWLSvQ — Forever Guiensó (@RichardtheVais) August 5, 2023

Los menos han aplaudido a los padres por querer educar a Elisa para que se lave bien los dientes:

A mí me parece bien y gracioso ya que si al ratón Pérez le va a hacer caso, es una idea genial! Jajajajaj — ησямα נεαηε 👑 (@NormaJeaneBake6) August 7, 2023

Estupendo!!! Me encanto …. Espero de resultado. Súper didáctico — sandra (@sandra51974616) August 5, 2023

Perfecto!!! Lo voy a aplicar 😁😁😁 — Ángeles (@AngelesIndura) August 5, 2023

Para mí estuvo bien — ELI (@Papitaenpure) August 8, 2023

Uuufff... ¡Hizo muy bien! Excelente idea 👍 — Alessandra (@Alessan75781121) August 6, 2023

G E N I A L!!!!!!!! — Oscar A. Esteban (@oae2000) August 5, 2023

EXCELENTE. Educando al soberano desde pequeño. Felicitaciones. — Zeb RHA (@ZebRhaQR) August 5, 2023

Estuvo muy bien. — Betty (@Betty964007281) August 5, 2023

Es una buena opción. Muy educado, educando. — Mariano Vazquez (@marvaz76) August 6, 2023

Cómo decíamos, esta carta ya se viralizó en julio de 2021, pero tampoco entonces trascendió el contexto ni más datos sobre la misma. Eso sí, el Ratoncito Pérez que vive en la madrileña calle Arenal sí quiso tomar cartas en el asunto:

Comunicado oficial de Pérez SA:



Con motivo de la publicación de esta carta que se me ha atribuido he recibido una oleada de ataques injustificados. Que quede claro que yo no soy el autor. Todo forma parte de una feroz campaña de descrédito orquestada por el Hada de los Dientes. https://t.co/3aWws9nhu5 pic.twitter.com/K1HMpTCEOI — Ratón Pérez (@Raton_Perez_) July 20, 2021

"Que quede claro que yo no soy el autor y que todo forma parte de una feroz campaña de descrédito orquestada por el Hada de los Dientes", alegó en su defensa.

