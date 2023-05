El mensaje de un ex desesperado que se ha hecho viral en Twitter: "¿Estás despierta?"

Que levante la mano quien no haya recibido o enviado un mensaje de su ex o a su ex a horas intempestivas. Incluso quienes disfrutan de su independencia emocional y están estupendamente consigo mismos tienen algunos momentos de flaqueza en los que se vienen recuerdos a la mente y, en la mayoría de los casos alcohol mediante, se acaba cometiendo la estupidez de dar la lata a las que fueron nuestras parejas, como le ha ocurrido a la protagonista de esta historia.

En su caso, su ex se valió de una circunstancia excepcional para ver cómo reaccionada a sus palabras: la caída de Instagram en todo el mundo. La red social sufría este domingo un fallo que ha ocasionado que miles de usuarios se hayan quedado sin servicio durante un tiempo. Así, desde la medianoche en España (las seis de la tarde en la Costa Este de Estados Unidos), más de 185.000 personas reportaron incidencias en la plataforma, principalmente desde sus móviles.

Durante este tiempo de inactividad en Instagram, el ex de Irene aprovechó para preguntarle, a las 1:16 horas, si estaba o no despierta. "Sí, ¿qué pasa?", contestó ella al otro lado, como alarmada por un mensaje inesperado. "¿Sabes que se ha caído Instagram?", le anunciaban al otro lado, acompañando la frase de una carcajada y escribiendo seguidamente una otra yendo al grano y que nada tiene que ver con lo anterior: "Por favor, vuelve conmigo, te echo de menos".

"Lo de mi ex es surrealista", ha dicho la tuitera mostrando la captura de pantalla de WhatsApp y propiciando todo tipo de comentarios. La mayoría dice sentirse identificados con lo que ha hecho el joven para intentar volver con ella y también se han mostrado deseosos de que les pasase algo parecido:

Esperemos que con la vuelta de Instagram no haya cambiado de opinión.

