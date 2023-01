Cádiz recupera a su oso 'perjudicado', que reaparece con collarín antes de la cabalgata

El año pasado fue la sensación de las cabalgatas de Reyes Magos en todo el país, eclipsando incluso a Sus Majestades. El oso "perjudicado" de Cádiz llenó portadas de periódicos e informativos de todo el país, inspirando los mejores memes por culpa de un fallo en el disfraz que impedía que su cuello estuviese recto. Así, como quien tiene una contractura o algo peor, imágenes del gran muñeco blanco con el pescuezo doblado lo convirtieron en un icono que, contra todo pronóstico, ha regresado portando un collarín.

El Ayuntamiento de Cádiz confirmó que este año no quiere incidencias en la cabalgata que la lleven directa al trending topic y, por lo tanto, no contarán con el famoso personaje. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría entre los gaditanos, que son auténticos profesionales de la guasa como demuestran anualmente en sus Carnavales. Así, como no podía ser de otra forma, una figura reconocida de la fiesta como es José Guerrero Roldán, Yuyu, actualmente locutor de Canal Sur Radio, llegó a promover una campaña en Change.org para que no se vetase al oso en el desfile.

Sin dar sus frutos, al menos que sepamos por el momento, los vecinos han cogido la iniciativa y han revivido al oso llevándolo a rehabilitación y colocándole un collarín. Ha sido este lunes en el cortejo de los Reyes Magos por el barrio del Mentidero, tal y como recoge Diario de Cádiz. La Asociación de Vecinos El Carmen ha celebrado su propia cabalgata en colaboración con la hostelería y los comercios de la zona, y en mitad del desfile se ha podido ver al famoso animal:

q le han puesto collarín al oso yo me puedo mear pic.twitter.com/x1pwF03sIc — 𝖑𝖎𝖙𝖔 (@fireheart__13) January 2, 2023

Sé que estabais intranquilos, así que os informo: el oso de la cabalgata de Cádiz sigue vivo y le han puesto un collarín. pic.twitter.com/4I4T57d1C1 — PabloMM (@pablom_m) January 2, 2023

Quien dijo que Cadiz no tendria estos reyes su oso polar con el cuello adolorido…..? pic.twitter.com/SyyCxA82WZ — jose sanchez hachero (@jsanchezhachero) January 2, 2023

Las redes sociales se han hecho eco rápidamente de la reaparición del oso perjudicado con collarín, algo que solo podía pasar en Cádiz, y su regreso se ha convertido en tendencia enseguida:

que le han puesto collarín al oso de Cádiz pic.twitter.com/MPqqxbviq1 — ☄❤‍🔥 (@ladelmeteorito) January 2, 2023

El oso perjudicado, recuperado -con su collarín- para el pueblo de Cádiz 😂 pic.twitter.com/slreKmhZdX — Alberto Freire (@AlbertoFreireB) January 2, 2023

Cuando el oso de Cádiz va al físio pic.twitter.com/78mN7DyISV — Ale (@alelitooo) January 2, 2023

¡QUE AL OSO PERJUDICADO DE CÁDIZ LE HAN PUESTO UN COLLARÍN! ESTOY LLORANDO. 🤣🤣 pic.twitter.com/NMpEukB5O3 — #PorQuéTT (@xqTTs) January 3, 2023

En Cádiz hay mamar....arte.

Cortejo reyes magos barrio del mentidero.EL OSO CON COLLARIN.

Al parecer el oso "perjudicao"..ha estado en rehabilitación durante el año, ahora va mejorando su cuello, para lo cual lleva collarín ortopédico. pic.twitter.com/J9jmHktgMt — Victor Carrillo (@victito761) January 2, 2023

os acordáis del oso de la Cabalgata de reyes de Cádiz del año pasado??? pues este año le han puesto un collarín



no puedo más pic.twitter.com/1UBtMgW0eu — no me llamo vicenta (@kansaita_) January 3, 2023

Esto sí que es Cadiz pic.twitter.com/qxQWYZ33aE — Yolanda Vallejo (@yolandavalmar) January 2, 2023

El oso perjudicado, recuperado -con su collarín- para el pueblo de Cádiz 😂 pic.twitter.com/slreKmhZdX — Alberto Freire (@AlbertoFreireB) January 2, 2023

Oju k age ...el oso con collarín....🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XFWwSgsvyl — Aushi G.M (@Aushi42923321) January 2, 2023

No sabemos si ahora el Ayuntamiento podrá reconsiderar su negativa. Según el Diario de Cádiz, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, había explicado que "el momento de recordar al oso fue en Carnaval" porque "cuando se pone tantísimo esfuerzo en desarrollar un espectáculo como es una cabalgata, con muchísimo trabajo detrás, nos parecía injusto quitarle la importancia y poner el foco en algo que no deja de ser una anécdota".

Sigue los temas que te interesan