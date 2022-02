'Wordle' en español 47: las pistas definitivas para adivinar la palabra del reto de hoy sin 'spoiler'

Un nuevo día es una nueva oportunidad para adivinar la palabra secreta en el juego de moda. Así que, si no adivinaste que ayer la palabra era "sexto" no te preocupes: la de hoy seguro que no se te resiste. Con este objetivo, EL ESPAÑOL ha preparado una serie de pistas para que puedas completar el juego con éxito. Este 22 de febrero te decimos las claves para dilucidar el Wordle 47.

Para que así sea, EL ESPAÑOL ha preparado seis nuevas pistas, tantas como intentos posibles, para que saques la solución antes del último intento. El Wordle número 47 de este 22 de febrero consistiría en:

Pero antes, como decimos siempre, tienes que tener paciencia, pensar bien y estar atento a qué palabras eliges para el inicio. Varios consejos al principio:

1.-Comienza el juego siempre con la misma palabra. Lo importante es que esta, además, contenga el mayor número de vocales posibles y consonantes distintas.

2.-Como en cualquier juego, no te compliques: juega fácil. Es decir, elige palabras que estén en tu vocabulario habitual.

3.-No desesperes. Cada fallo es un intento menos para acertar. Piensa bien y mira qué letras tienes ya en verde (has acertado el lugar y la letra) y en amarillo (acertaste la letra, pero no el lugar).

Y no te hacemos esperar más, estas son las seis pistas de hoy:

- La inicial de hoy es la misma que la de ayer.

- Busca tres vocales.

- No están las consonantes L, M o P.

- Es un adjetivo.

- A nadie le gustaría que le calificasen con la palabra de hoy.

- Están las dos vocales cerradas.

