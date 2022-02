El rifirrafe entre Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso en Twitter: la madrileña denuncia "acoso"

Isabel Díaz Ayuso ha pedido respeto para sus sobrinas menores de edad. Lo ha hecho este martes, horas después de que se confirmase que la Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias para investigar el contrato adjudicado por la Conserjería de Sanidad de Madrid a una empresa próxima a la presidenta madrileña y a su hermano Tomás, que se habría beneficiado de, al menos, 55.000 euros en concepto de comisión.

Anticorrupción hará sus averiguaciones por el procedimiento de emergencia en torno a la adquisición de mascarillas por un importe de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, que pertenece a un amigo de los Díaz Ayuso, Daniel Alcázar, quien recibió la adjudicación directa el 1 de abril de 2020. En este contexto, algún medio de comunicación ha ido demasiado lejos y se ha dirigido, según la presidenta, al colegio donde estudian las hijas de su hermano.

"Pido a las televisiones que no graben en el colegio de mis sobrinas", ha escrito Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter, añadiendo que "el acoso no puede llegar tan lejos". El mensaje se ha hecho viral en tiempo récord, suscitando una mayoría de muestras de solidaridad con las menores, incluida la de la exvicepresidenta Esperanza Aguirre, quien ha calificado esas grabaciones como "intolerables":

Pido a las televisiones que no graben en el colegio de mis sobrinas. El acoso no puede llegar tan lejos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 22, 2022

Sin embargo, el tuit de Ayuso también ha encendido al mismo tiempo la mecha de sus críticos más afines a Unidas Podemos. Están siendo cientos los tuiteros que le han reprochado a la presidenta que también los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero han tenido que soportar todo tipo de acoso. De hecho, la frase "Pablo e Irene" está en la lista de trending topic por comentarios como estos:

¿Te suena de algo Galapagar y un tal @PabloIglesias ? — Bulldog Punk (@vigobulldog) February 22, 2022

Pablo e Irene te entienden, tú a ellos no. — Virginia 13 (@virgi_m13) February 22, 2022

Ah yo tampoco veo bien eso, pero te acuerdas de los niños de Pablo Iglesia, nunca te vi defenderlos. Te suena Galapagar??. — UnCúleCañailla (@DaViDIsla32) February 22, 2022

En Galapagar y a los hijos de Pablo e Irene durante meses sin problema.. — Sayonara (@Sayo_P75) February 22, 2022

Ahora sí, los dos años que aguantaron los hijos de Pablo Iglesias e Irene no cuentan. La infancia siempre debe ser protegida y por supuesto también tus sobrinas. Eso es lo que nos diferencia — Anita Botwin 🔻 (@AnitaBotwin) February 22, 2022

Y tanto han clamado los tuiteros podemitas por su exlíder que finalmente Iglesias también ha salido al paso de las palabras de Ayuso. Recordemos que, en el caso de sus hijos, la persecución mediática llegó a los tribunales. Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid ha absuelto al periodista Alejandro Entrambasaguas, acusado por la pareja de haber acosado a los pequeños, porque sus acciones no habrían sido constitutivas de delito.

Habiendo anunciado ya el recurso pertinente a la sentencia, Pablo Iglesias ha citado a Ayuso para quejarse de que "hay jueces que entienden que eso no es acoso ni tampoco lo que ocurrió con nuestros hijos, que fue mucho más grave". Además, quiso hacer un chascarrillo sobre el asunto afirmando que "a lo mejor, siendo del PP, tienes más suerte que nosotros en los tribunales":

Por desgracia hay jueces que entienden que eso no es acoso. Ni tampoco lo que ocurrió con nuestros hijos que fue mucho más grave. Aunque a lo mejor siendo del PP tienes más suerte que nosotros en los tribunales https://t.co/P0k9YvWJyD — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 22, 2022

Ayuso ha preferido no contestar, al menos por el momento, a Pablo Iglesias; pero sí ha sido contundente dando una tajante respuesta a una de las cuentas que quiso usar el acoso a esos niños como arma arrojadiza hacia ella. Buscó en la hemeroteca de Twitter un mensaje que escribió en mayo de 2018 en el que decía que "no se puede señalar la casa de nadie por muy en desacuerdo que se esté".

Además, otros simpatizantes de Ayuso han compartido otro mensaje, de la misma época, en el que reconocía que "a mí los memes y los chistes que se han hecho me han hecho reír, pero ir físicamente hasta la casa... No lo veo. No lo quisiera para mi familia y para mí".

