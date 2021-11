La aplaudida felicitación de cumpleaños de Isabel Díaz Ayuso a una tuitera

Una de las cosas que no se le puede negar a la presidenta de la Comunidad de Madrid es su espontaneidad. Isabel Díaz Ayuso dice lo que le viene en gana, ya sea hablando de un "carajal" o dando un repaso a los miembros de la oposición en la Asamblea, es una máquina de hacer titulares que acaban llenando periódicos. Ella no se corta un pelo y no iba a ser distinto, por lo tanto, en un foro como Twitter donde nadie se muerde la lengua.

De nuevo una de sus respuestas en la red social se ha hecho viral conquistando a muchos tuiteros, que han aplaudido a Ayuso y a su forma de ejercer de embajadora de la capital de España. Ha sido una chica la que ha vuelto a sacar a colación aquella famosa sentencia ayusera de los ex novios y la presidenta ha entrado al trapo. Recordemos que fue ante los micrófonos de Carlos Alsina, en Onda Cero, en plena campaña electoral, cuando habló de las bondades de vivir a la madrileña.

Resaltó aquel día algunas de las ventajas de disfrutar de esa libertad con la que te pueden cobrar, por ejemplo, la friolera de 9 euros por un par de cañas, y entre todo lo que se le ocurrió dijo que "en Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más", una frase que ha quedado para la posteridad. Acordándose de aquello, Josefina destacó en Twitter la cantidad de ex "que me han felicitado", apostillando que "eso sí, no me crucé a ninguno":

Realmente sorprendente la cantidad de ex que me han felicitado el cumple. Eso sí, no me crucé a ninguno ;) @IdiazAyuso — Josefina G. Stegmann (@jgstegmann) November 7, 2021

La tuitera mencionó a Ayuso en el tuit como parte del chascarrillo, pero no se imaginaba que la presidenta le fuese a contestar. Pero, poco tiempo después, Ayuso replicó diciendo que "Madrid es maravilloso" y dándole las felicidades por su cumpleaños:

Si es que Madrid es maravilloso... ¡Felicidades! — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 7, 2021

Y ocurrió lo que ocurre, habitualmente, cuando los políticos se dejan un poco de comunicación institucional para relacionarse con los ciudadanos en las redes sociales: Ayuso acaparó los aplausos del día.

Isabel, preséntate para presidir ESPAÑA. Eres la única que vales sin menospreciar a Almeida. Haríais el González/Guerra…invencibles. https://t.co/0gQ7wmgjW3 — Parramélluri (@gilespacogiles) November 7, 2021

Lo es! Gracias presidenta! — Josefina G. Stegmann (@jgstegmann) November 7, 2021

Ánimo Isabel el pueblo está contigo y sabemos que eres lo suficientemente valiente para luchar contra la injusticia, también de tu partido https://t.co/cNHyXJUCI0 — juani🇪🇸🇪🇸 (@juanillompart) November 7, 2021

Es que es muy grande!!!! https://t.co/WowC1cG4cE — David ® (@jd_fersanz) November 7, 2021

😂😂

Ánimo Ayuso. España está contigo 🇪🇸🇪🇸 — Harta 🇪🇦🇪🇺 (@todo_harta) November 7, 2021

No es la primera vez que Ayuso responde sobre este tema en Twitter. De hecho, el pasado mes de junio fue un chico de Barcelona el que le recriminaba a la presidenta que no estaba satisfecho con el servicio porque siendo de la ciudad condal se había encontrado con su ex en la capital. Ella, siguiendo con la broma, le explicó que "aun no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades".

