El rifirrafe de Rufián con un tertuliano de TVE al que llamó "trol" y "cuñado" en directo

Por estos lares estamos más que acostumbrados a que Gabriel Rufián afile su pluma desde Twitter para cargar contra todos aquellos con los que no comulga sin miramientos. Sin embargo, en esta ocasión ha repartido zascas en pleno directo desde televisión y el blanco de sus críticas ha sido el tertuliano Francisco Simón, al que no ha dudado en llamar "trol" y "cuñado" en el programa Las Cosas Claras que presenta Jesús Cintora en TVE.

Ocurría este pasado martes, cuando en el espacio se trataba la aprobación de la Ley de Memoria Democrática por parte del Consejo de Ministros y también, con respecto a la Guerra Civil, las declaraciones del exministro Ignacio Camuñas en un acto organizado por el Partido Popular y moderado por Pablo Casado. El que fuera titular de Relaciones para las Cortes de España en el segundo mandato de Adolfo Suárez dijo que el conflicto fue culpa de la Segunda República.

En este contexto, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya afirmaba en la televisión pública que "hay mucha gente que quizás pensaba estas salvajadas y se las callaba, y ahora las dice de manera envalentonada. Podemos ver que estas opiniones filo-fascistas, por no decir fascistas, antes se las callaban y ahora las dicen de manera orgullosa".

"De primero de trol"

Queriendo ahondar en el tema, pero visto desde el otro bando, Simón le preguntó a Rufián "como buen republicano" qué opinaba de las checas "y de todas estas cosas", avanzando que "imagino que también se avergonzará, como buen republicano y demócrata". Fue entonces cuando el de ERC se negó a dar una respuesta porque "es de primero de trol de Twitter":

"No da para cinco segundos en un dúplex, da para mucho más. Es de cuñado de cena de Navidad. No voy a responder a esto porque es, además, alimentar burbujas que no existen", insistió Rufián, al que Cintora volvió a preguntar más adelante para reiterar que a él le llegaba con "mis cuñados". Fue él mismo quien compartió el fragmento en su Twitter pidiendo que "no se alimente al trol", un tuit que ha obtenido, contra todo pronóstico tratándose del político, reacciones en positivo:

Éste habla de república sin saber que el mundo está lleno de repúblicas,y lo dice como si fuese un mal sistema, EEUU y toda América todo EU del este y nuestros vecinos de frontera EU,que inculto y cobra y trabaja y todo de periodista.asi nos va — @lola47374785 (@lola473747851) July 20, 2021

Acompañadme en esta breve historia.

Ha empezado ufano y chulito.@gabrielrufian le suelta un #ZascaEnToaLaBoca.

Se le queda la boca abierta, y mira a un lado pidiendo ayuda.



Llorando por es suelo estoy. pic.twitter.com/xkcRyD3Q2q — Silvia Saiz Saiz🎗 (@silviasaiz_1714) July 20, 2021

Ojo, que el troll ha vuelto a la carga le han vacilado con tu respuesta y ha dicho "Rufián y su partido nos roba a este país". Cintora le ha dado la oportunidad de retractarse y no lo ha hecho... — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) July 20, 2021

Esto es como "¿y paracuellos?".

- Paracuellos, el de cayetana.

Joder que nivel — Laherpburn (@laherpburn59) July 20, 2021

Rufián se ha limitado, después, a retuitear un par de mensajes sobre el tema e incluso el hilo que ha hecho el propio Francisco Simón, que no lo ha querido dejar pasar por alto:

Dedicado al rojerio patrio y los que quieren romper mi país .Aquí tenéis uno de lo vuestros callado y diciendo tonterías ante los hechos . pic.twitter.com/W9mWFLIRhV — Francisco Simón (@fransimonr) July 20, 2021

Un primer asalto entre ambos que seguramente tenga continuidad en Twitter o en la tele.

