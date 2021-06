La denuncia de Gema, la concejala de Leganés con lupus que deberá esperar para tratarse

Quien más y quien menos, en este contexto de pandemia, habrá notado que la nueva normalidad nos ha alejado de la atención sanitaria presencial. Lo que en un principio fue totalmente comprensible, puesto que entendimos que todos los recursos debían dirigirse en una sola dirección, con el paso de los meses esta falta de recursos se ha convertido en un grave problema, sobre todo para las personas con enfermedades crónicas.

Esta realidad la ha visibilizado esta semana la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Leganés, Gema Gil. Con la voz entrecortada por la angustia, la edil grababa un vídeo al salir de su centro de salud para compartir la impotencia de su visita. "Quiero hacer este vídeo para concienciar de lo que está pasando en la sanidad pública", explicaba entre lágrimas en unas imágenes que se han hecho virales en Twitter.

Relataba que acababa de salir del María Ángeles López Gómez, el centro de salud de Leganés, y que está diagnosticada de lupus, una enfermedad autoinmune que provoca inflamación en las articulaciones, heridas en la piel, picor y hematomas, entre otros síntomas. Dar con el tratamiento adecuado es primordial para hacer una vida normal y suele ser un largo camino en el que el paciente debe ir probando fármacos para saber su tolerancia e incidencia.

"¿Y ahora qué hago?"

Gema se encuentra en esa misma fase y acudía ilusionada al centro sanitario para empezar otra nueva pauta: "Hoy venía a mi médico con mucha ilusión y muchas ganas porque me iban a poner mi nuevo tratamiento contra el lupus y cuando he llegado a la consulta del reumatólogo me dicen que me han cambiado la cita para septiembre porque faltan médicos", explica en el vídeo, añadiendo que nadie la había avisado con anterioridad.

Sostiene que se han disculpado porque "faltaban doctores y tenían que reajustar agendas" y lamenta que "necesito mi tratamiento, como muchísima gente, y no puede ser que no podamos tener una vida llevadera porque no haya médicos para recetarnos los tratamientos que necesitamos":

Ya he puesto la reclamación pero quiero hacer público lo que hoy me ha pasado en mi centro médico de Pedroches (Leganés)

¿Y ahora que hago? pic.twitter.com/Uze456NEkv — Gema Gil (@ggilmir) June 10, 2021

El vídeo de la concejala ha conseguido miles de apoyos en la red social, empezando por el de miembros de su partido como Pablo Echenique o Juan Carlos Monedero, pero también de tuiteros anónimos que han querido solidarizarse con la angustia por la que está pasando. Gil finalmente ha decidido irse a urgencias horas después, en pleno brote de la enfermedad, para intentar que la atendiesen allí.

Precisamente, su denuncia llega la misma semana en la que el Defensor del Pueblo ha hecho pública su denuncia sobre la presunta opacidad de la Comunidad de Madrid sobre la lista de espera de Atención Primaria. El organismo investiga unas 50 quejas de ciudadanos por la tardanza en recibir consulta por parte de sus médicos.