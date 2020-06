Del plagio de Podemos al 'trabuco' del PSOE: las campañas electorales más locas de los últimos años

Las campañas electorales en la nueva normalidad se parecen bastante a las de la antigua. Lo hemos podido comprobar en el pistoletazo de salida de la carrera hacia las urnas en Galicia y el País Vasco que comenzaba en la medianoche de este jueves. Pronosticamos, sin miedo a equivocarnos, que los políticos sufrirán en los próximos días una auténtica transformación enfocada a pescar los votos en los caladeros más dispares.

Desde ahora y hasta el 10 de julio el objetivo será llevarse el gato al agua convenciendo al electorado con todo tipo de artimañas de mejor o peor gusto dependiendo del criterio de la candidatura y de su equipo de campaña. Vamos, que eso de innovar y generar impacto no es recomendable en todos los casos y, a veces, conviene pasar un poco más desapercibido que convertirse en el hazmerreír del pueblo.

Precisamente, en este contexto previos a las elecciones regionales, se ha popularizado en Twitter el hilo confeccionado por la politóloga y experta en comunicación política, Marta Marcos, que ha querido compartir con el mundo una selección de lemas, carteles y anuncios con los que se ha topado en la investigación que está realizando para su TFM sobre material electoral en la España de 1977 a 2020, pero también mostrando algunos extraños ejemplos de fuera de nuestras fronteras.

Anuncios arriesgados

Marta ha rebuscado sin distinción para traernos el supuesto plagio de Podemos en una de sus primeras campañas o el spot de Barack Obama grabado en español para la población latina. También analiza la vergüenza de los partidos a la hora de hablar claro sobre su ideología y comparte algunos vídeos que tuvieron que desaparecer tras un aluvión de críticas.

Campañas en las que regalaban preservativos y hacían streaptease, que eran carne de meme o uno en sí mismas, como aquella que decía "no te fallaré, no soy tu ex". También enumera los lemas gloriosos de pueblos españoles como el de Trabuco, Castejón, Tías o Neda, donde "con cabeza y corazón" pedían el voto para Ignacio Cabezón.

Pero también se fija en personajes hilarantes como fueron Ruiz-Mateos o Jesús Gil, precursores de campañas impactantes que resucitaría un jovencísimo Albert Rivera años después, desnudándose ante las cámaras y incluso vistiéndose de médico para operar a corazón abierto. No hay que olvidarse tampoco del alcalde de Guadalajara que se convirtió en Súper Mario en un alarde de genialidad:

Hoy vengo a compartir con vosotros algunos lemas, carteles y spots electorales peculiares.



1 FAV = Un dato o curiosidad que he ido descubriendo.



👇Abro hilo — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

1/ En abril de 2014, PODEMOS compartió un cartel anunciando un acto en la precampaña de las europeas. ¿Qué lejos nos queda, no?



Fue acusado de plagio, pues el mismo cartel se había utilizado para la 47ª edición del festival Jazz Al Día, del artista Alfredo León. pic.twitter.com/mIGS5LI7cK — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

2/ Excepto UCD y CDS que utilizaron la palabra «centro» en sus eslóganes, solo AP en 1979 e IU en 2008 han hecho referencia explícita a su ideología en los lemas electorales en España desde 1977 hasta la actualidad. pic.twitter.com/RkeljzFpCP — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

3/ En 2008, Barack Obama lanzaba este vídeo dirigido a un público concreto: la población latina, que suponía un total de 24M de votos potenciales.



Es por eso que aquí podíamos escucharle en un spot hablando en español. pic.twitter.com/OX0wITop8v — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

4/ Hay ciertos candidatos que no saben qué hacer para conseguir votos. Os pesento a Álvaro Juanito Quispe Pérez, candidato por Alianza Popular en Lima, que repartía preservativos a cambio de votos. pic.twitter.com/xYgWX6cxZt — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

5/ Venga, que este es relativamente reciente.



Elecciones del 26M en España para el municipio malagueño Villanueva del Trabuco. pic.twitter.com/ATttLjgZM3 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

6/ Para potenciar la participación de los jóvenes en la europeas de 2014, al Parlamento danés se le ocurrió crear a 'VOTEMAN', un personaje violento que aparece teniendo sexo con cinco mujeres.



El vídeo fue borrado inmediatamente.

Por supuesto os lo dejo por aquí👇 pic.twitter.com/lxqz7jz0zP — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

7/ En mi TFM trabajo con los lemas y carteles electorales en la España 1977-2020.



Qué difícil encontrar esto de la campaña de IU en 2008. Pretendía acercarse a los jóvenes y que su lema fuera un reflejo de ello. Supongo que habrán ido borrando.



El lema: LlamazarEs+Izquierda. pic.twitter.com/FSuM2uHSCF — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

8/ De cuando José María Ruiz-Mateos fundó su propio partido y llegó a ser eurodiputado en 1989.



Se retiró tras cinco años 'para no restar votos a J. M. Aznar' y aseguró que Aznar acabaría mal por no reír nunca. pic.twitter.com/tolRbjTnPK — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

Sigo con el hilo pero no olviden nunca del día en el que Ruiz-Mateos se disfrazó de Superman para acudir al juzgado. pic.twitter.com/U2NKvNwcKS — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

9/ En 1983, el lema electoral del Front National era:



"Un millón de parados son un millón de inmigrantes en exceso. Francia y los franceses, primero".



Fue sorprendente y chocó por ser de las primeras veces que se vinculó directamente la inmigración con la falta de trabajo. — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

10/ Este spot del PiS de Polonia, en el que el candidato Karol Karski aparece como un caballero medieval polaco y advierte, espada y escudo en mano, sobre la batalla que se avecina el 26M para las europeas:



"Estoy pidiendo su voto" pic.twitter.com/eKZ01GgWjn — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

11/ 11/ 'Sé guapa y vota'



Michel Aoun, elecciones de 2009 en el Líbano.

Destapó una gran oleada de versiones 👇 pic.twitter.com/ekjmGndLMj — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

12/ Llamazares no es el único que utilizó juegos de palabras para sus carteles.



Os dejo por aquí este jeroglífico. pic.twitter.com/e1eIJ2tnTN — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

13/ 'ME VOTAS O AL PILÓN'



Castejón es un municipio de Cuenca que, como muchos otros pueblos, conserva el pilón como abravadero de agua.



Para las municipales del 26M la candidatura del PSOE Castejón hizo esto. pic.twitter.com/ezBUAqRFIZ — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

14/ ¿Que no hay tiempo para hacernos una foto juntos en el pueblo? Pues con photoshop.



Con este cartel se presentaban ERC en el municipio de Bonastre.



El cartel (a la izquierda) y uno de tantos memes publicados en redes (a la derecha). pic.twitter.com/mjXocn3gmX — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

15/ El striptease llegó a Polonia en una campaña por el SLD.



«¿Quieres más? Vote por el SLD» pic.twitter.com/Pbz1kG9cgg — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

16/ Soy fanático de Dragon Ball, ¡como tú! pic.twitter.com/BDzXFOovHd — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

17/ Intentaré no saturar este hilo con los ejemplos de carteles que nos ha regalado Perú porque son muchos. Permítanme solo dos ejemplos más. pic.twitter.com/RHRrm2jU51 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

18/ Aprovechando la popularidad de la serie 'La Casa de Papel', el FIT Unidad lanzó este spot.



"¿Robar un banco?

Mejor nacionalizar la banca." pic.twitter.com/0OvJiuPM3Y — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

19/ Las pasadas elecciones del 26M dejaron muchos memes en las redes. El cartel de la número 8 del PSOE por Burjassot fue una de ellas.



Adivinen por qué... pic.twitter.com/sLdDXbu69k — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

20/ En las elecciones generales de 1996, en las que González perdió frente al PP de Aznar, músicos y actores pedían el voto por el PSOE.



Imanol Arias, Antonio Banderas, Ramoncín, Concha Velasco...👇https://t.co/8s0VCmOHqf — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

21/ Uno de mis favoritos de las municipales del 26M, sin duda, se gestó en Neda, La Coruña.



Este cartel de Ignacio Cabezón por el PP 🖤. pic.twitter.com/DIyDn93nc9 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

22/ Es que en España tenemos cada municipio que es imposible que algún partido no caiga en juegos de palabras. Tías es un municipio de Lanzarote.



Otro del 26M que se ganó los memes de Twitter. pic.twitter.com/6G2zLRNdLL — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

23/ El cartel con el que se presentaba Fuerza Nueva a las elecciones generales.



Fíjense. pic.twitter.com/L9xqTGy1uh — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 21, 2020

24/ Como dije, solo iba a adjuntar un par de ejemplos más de Perú al hilo.



Un ángel para Huaraz era necesario. pic.twitter.com/JW5WFzhQ14 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

25/ En las pasadas municipales, el PP de Fuerteventura alegó que no tenían medios ni dinero para más.



Su spot era este. pic.twitter.com/gmCOQ46oiA — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

26/ Antonio Román ha sido alcalde de Guadalajara durante doce años.



El año pasado se convirtió en el nuevo 'Super Mario Bros' 👇 pic.twitter.com/BZ0EwXDQ6K — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

27/ Los desnudos en los carteles electorales también existieron.



En nuestro país vivimos, por ejemplo, el de Albert Rivera, líder del por aquel entonces 'Ciutadans', que se presentaba al Parlament de Catalunya. pic.twitter.com/oc95mXBzDU — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

28/ “Pacho gallina” quiso llamar la atención, no solo con su maquillaje, también con un curioso lema: “voten por mí o cuento”.



Le salió un poquito mal, porque muchos querían saber qué ocultaba y decidieron no votarle. pic.twitter.com/t0bLLzXArz — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

29/ Este bien conocido spot de Cs en 2008 DEBE estar en el hilo, solo por poder ver a Albert Rivera con bata y operando.https://t.co/L9sL33IGBl — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

30/ ¿Qué os parece este spot de las juventudes de CiU?



Si alguien sabe el año me haría un gran favor. pic.twitter.com/bMVxSeTnbK — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

31/ Si tienen el volumen alto y gente cerca, no lo escuchen.



Este spot de las juventudes del PSC del 2010 se titula

'Votar es un placer'



Se pueden hacer una idea. pic.twitter.com/s9l67nyVSd — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

32/ Los jingles... ¡Vaya mundo!



'Enrique Cresto, para Concordia, es el mejor'



No me digan que no parece un videoclip de Enrique Iglesias.https://t.co/Teo017RCpO — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

33/ En 2015, Junts pel Sí decidió que estas palabras de Rajoy eran la mejor idea para su spot. pic.twitter.com/WesjMwzj8T — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

34/ El lema de la AfD Alemana, para las legislativas de 2017 dice: "¿Burkas? Nosotros preferimos los bikinis". pic.twitter.com/QVvWSXwiOj — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

35/ Dicen que si escuchas una sola vez la canción oficial del Movimiento RED para las europeas de 2014, te pasas la vida cantándola.



El partido de Elpidio Silva, por cierto, fue acusado de plagiar casi palabra por palabra el programa electoral de EQUO.https://t.co/RRXiBSUQZB — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

36/ Die PARTEI.

Alemania, legislativas del 2017.



"Aquí podría colgar un nazi"

👇 pic.twitter.com/ryeo4HR3kA — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

37/ El logo del Movimiento 5 Estrellas:



Está basado en el de V de Vendetta, una V que a su vez es del Vaffanculo Day, organizado por Beppe Grillo (el "Día de irse a la mierda"). pic.twitter.com/gpyeTEW9sn — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

39/ El Cambio Radical es un partido de San Jerónimo, Antioquia.



El número 7 del partido debía ser fan de #CR7. #CR7ElMismoDeCristiano pic.twitter.com/8TxjKYWGkG — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

40/ ¿Se acuerdan del Grupo Independiente Liberal?



Jesús Gil fundó el GIL en 1991 y este fue uno de sus carteles electorales. pic.twitter.com/sdIP6gSmEG — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

41/ GIL. Este era su video electoral en 1995, rosario en mano.



Os recomiendo encarecidamente que invirtáis cinco minutos de vuestra vida en esto.



"La montaña es primera línea de playa también, si sabemos hacerlo bien"

"Apuntaos a la que se avecina"https://t.co/IRBMdjmqC8 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 22, 2020

42/ Debido a los problemas de visibilidad, en 2008 IU lanza una serie de videos humorísticos con personajes como Pepín Tre.



Son convocatorias a los actos de campaña en los que utilizan un tono de burla hacia su formación para llamar la atención.



(Inaccesibles...) pic.twitter.com/q28Unm7GAo — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 23, 2020

43/ Vecinos x Candelaria. No, no estamos acostumbrados a este tipo de campañas, pero ni es Perú, ni es Colombia... Es Santa Cruz de Tenerife.



¡Ojalá que gane José Fernando!

Versionando al mítico Juan Luís Guerra. https://t.co/fxkdt89fX5 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 23, 2020

