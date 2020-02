La lección de un padre sobre cómo reaccionar si tu hijo te dice que es bisexual

Compartir con los demás algo tan íntimo como tus preferencias sexuales no es igual de fácil para todo el mundo. La respuesta del entorno más próximo es siempre la que más importa y, por lo tanto, la más difícil de afrontar. Afortunadamente, cada vez hay menos incomprensión. El cariño y el respeto pasan por encima de los prejuicios y la normalidad se impone, como en el caso que nos ocupa hoy.

Una joven vasca de 29 años, Elena, ha publicado en su cuenta de Twitter la reacción de su padre cuando esta le confesó que era bisexual. "El otro día le envié a mi padre un mail con la canción Bisexual de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor", escribió.

Después de haberla escuchado, su padre escribió una respuesta que "me ha parecido maravillosa", confesaba la joven adjuntando la captura de sus palabras:

El otro día le envié a mi padre un mail con la canción "Bisexual" de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor, su respuesta me ha parecido maravillosa. pic.twitter.com/DGRhcokpXQ — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) February 2, 2020

"Hola súper elástica, muy bonita la canción. Ideal para mí por el poco texto que tiene. Me la puedo aprender hasta yo", comenzaba el padre antes de profundizar: "Creo que me quieres decir lo que dice la canción, que te gustan las chicas. Quizás yo sea el mejor para entenderlo. A mí me chiflan. Lo de que a las chicas le gusten los hombres me cuesta un poco entenderlo porque a mí no me gustan ni pizca, pero por no sé qué razón a algunas les gustan también. Eso me permitió enrollarme con la ama, qué suerte tuve".

Continúa el padre confesando que le parece "muy poco importante que te gusten las chicas, o los chicos, o las chicas y los chicos" porque, lo que le preocuparía es "que no te gustasen ni las chicas ni los chicos": "Ya sería la leche que no te gustasen los perros, eso me parecería un drama, pero como te encantan los perros, pues ya está, todo súper bien. Gracias por decírmelo, si eso te da más tranquilidad. Un beso muy fuerte de tu aita que te quiere. René".

Más de 58.000 'me gusta' y casi 10.000 retuits avalan la respuesta de René, que a la mayoría le ha parecido un ejemplo fantástico de cómo deberían de reaccionar las familias cuando alguno de sus miembros sale del armario:

