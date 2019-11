Ésta es la mejor excusa de la historia para librarse de estar en la mesa electoral

M. C.

A nadie le entusiasma, a priori, ocupar un puesto en las mesas electorales que estarán repartidas por toda España el próximo domingo 10 de noviembre. Tener que familiarizarse con el procedimiento, pegarse el madrugón y pasarse unas cuantas horas velando porque sus vecinos voten correctamente y con todas las garantías es algo que suele dar pereza.

Por eso, muchas de las personas a las que les llega la temida carta para formar parte del proceso alegan todo tipo de cosas con tal de librarse. Sin embargo, seguramente ninguna sea tan original como la excusa que se ha hecho viral en los últimos días a través de las redes sociales. Y es que el argumento principal que enumera este sevillano tiene que ver con el fútbol.

Este socio del Real Betis, Francisco, habría rubricado el escrito presentado ante la Junta Electoral de Sevilla, asegura que lleva más de 25 años siendo socio del club sevillano y, precisamente, el domingo 10 se juega en el Benito Villamarín el partido de "mayor relevancia, coste y significado" de la temporada: el derbi andaluz que mide a su equipo contra el Sevilla.

"Me daría ansiedad"

El socio número 3.498 esgrime que él pagó el abono de 330 euros a principios de temporada, antes de saber que se iban a celebrar unas elecciones generales ese día tan "importante": "Apoyar al Betis puede considerarse una religión", dice, avanzando además que no desarrollaría bien su función por "el estado de nervios y ansiedad que le generaría no poder asistir al partido".

Insiste en que "si la celebración de las elecciones no coincidiera temporalmente con la fecha fijada para el antedicho encuentro deportivo, estaría orgulloso del nombramiento como presidente de la mesa electoral", pero alega que "al coincidir, uno no puede más que decantarse por el partido de su equipo, el Betis, equipo al que ha antepuesto en circunstancias únicas y de trascendente importancia a lo largo de su vida, tales como la fecha en la que contrajo matrimonio o el nacimiento de su primera hija, al que no asistió por estar en un encuentro deportivo".

Alegaciones para no presidir una mesa electoral el próximo 10 de noviembre.



Díganme que esta no es la ciudad más grande del mundo. pic.twitter.com/N2Sm25j75a — El Chiringuito (@chirinbanda) October 25, 2019

De momento se desconoce si la Junta Electoral se ha apiadado de este bético o si, por el contrario, le tocará estar en el colegio electoral y no ocupando su asiento en el partido que comienza a las 21:00 horas. Si no lo consigue, seguro que agilizará lo máximo posible el recuento en su mesa si es que realmente el documento viral es veraz y no un invento humorístico, que también podría ser.

