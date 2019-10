El 'zasca' de Mercadona a quienes les acusan de vender naranjas de Sudáfrica

M. C.

Nadie envidia a los community manager de las grandes empresas, que tienen que lidiar a diario con todo tipo de críticas que pueden hacerse virales y estropear su imagen entre los clientes en las redes sociales. Sin embargo, en ocasiones tienen la oportunidad de desquitarse respondiendo con una carga de razón incuestionable.

Y esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con una queja de un tuitero a la cadena de supermercados Mercadona. Una fotografía de una malla de naranjas y una frase corta: "He visto que vendéis las naranjas de Sudáfrica y ahí las he dejado. Las naranjas y el resto de la compra, ¡ahí os quedáis!", escribía el usuario en Twitter.

@Mercadona He visto que vendéis las naranjas de Sudáfrica y ahí las he dejado. Las naranjas y el resto de la compra. Ahí os quedáis!!! pic.twitter.com/QniM1OwXBH — juanma (@juanmagarm) October 5, 2019

A Mercadona no le ha quedado más remedio que explicar por qué las naranjas que comercializa en este momento no son españolas y el motivo, una vez expuesto, parece algo realmente obvio: desde septiembre a noviembre no se cultiva esta fruta en España.

Hola Juanma, sólo importamos naranjas desde septiembre hasta finales de noviembre aproximadamente, una vez hemos agotado el volumen de producción de la campaña nacional, y no habiendo cultivo en España durante esos meses. (1/3) — Mercadona (@Mercadona) October 7, 2019

Desde hace años más del 90% del total de naranjas que se comercializan en Mercadona son de origen nacional. (2/3) — Mercadona (@Mercadona) October 7, 2019

En la campaña actual prevemos comprar más de 210.000 toneladas de naranjas. Estas compras se realizan a más de 2.000 agricultores de distintas partes de España. Un saludo. (3/3) — Mercadona (@Mercadona) October 7, 2019

La contestación de Mercadona, un zasca de libro, no ha encontrado respuesta por parte del usuario crítico. No es la primera vez que tienen que dar este tipo de explicaciones y en más de una ocasión la empresa ha recordado que compra productos españoles "por un valor superior a los 17.500 millones de euros al año" y que mantiene acuerdos con "8.600 agricultores, 12.000 pescadores y 5.200 ganaderos".

