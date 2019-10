El 'troleo' de una participante en el casting de 'Operación Triunfo' se hace viral

El pasado lunes arrancaba en Barcelona el casting de la nueva edición de Operación Triunfo con una novedad: se pueden seguir las pruebas en directo en el canal de YouTube del programa. Como en todas las convocatorias del talent show, fueron miles las personas que han hecho cola durante todos estos días para demostrar su dotes musicales y convertirse en los nuevos concursantes.

Las pruebas de selección de OT recorrerán toda España entre los meses de octubre y noviembre para que el formato de RTVE logre fichar a lo mejor del país. Sin embargo, aunque se esfuercen al máximo, el público en las redes sociales ya ha elegido a su favorita: Judit Soriano, una joven que no ha pasado a la posteridad por su chorro de voz, sino por algo mucho más hilarante.

Y es que ha protagonizado un troleo en toda regla casi sin haberlo planeado siquiera. Ella, que no canta, quiso acompañar a su amiga al casting, pero no la dejaban entrar. "Así que dije: 'Me presento y ya cuando llegué ahí me anulo, digo que no quiero'", explicó en unas stories de Instagram que se han hecho virales a través de Twitter:

Como ella misma señala, cuando le tocó el turno no se vino atrás y cantó La Rubia, el conocido tema de Omar Montes con La Nueva Escuela. Las cámaras que transmitían en directo las pruebas captaron el momento en el que esta barcelonesa de 18 años se atrevió con el micrófono. El momentazo ya ha quedado para la posteridad y ella misma lo ha publicado en su cuenta:

Judit se ha convertido en todo un fenómeno viral por haber escogido uno de los temas de reguetón del momento y, obviamente, porque todos podríamos entonarla igual que ella. De hecho, su popularidad ha crecido tanto que su voz es la protagonista de uno de los mejores memes que se han publicado esta semana. Oro puro:

El éxito de Judit se ha traducido en más de 8.000 seguidores en su cuenta de Instagram en la que, además, promete publicar alguna sorpresa próximamente. ¿Se atreverá a versionar otro nuevo exitazo?

