El sorprendente cambio de 'look' de Pablo Casado tras el verano: "Es Alberto Garzón"

El verano está terminando y cerca está septiembre. El mes de los exámenes de recuperación, de reencuentro de los compañeros y de nuevos aires para enfrentar un nuevo curso. Aunque hay quienes se quedan trabajando en verano, a los que han disfrutado de unas semanas, o de unos meses, de asueto, se les reconoce por su aspecto más relajado y desenfadado. Algunos lucen moreno, el pelo más largo o, incluso, de un color más claro por el sol.

Con motivo de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, algunos compañeros del Partido Popular se han vuelto a ver. Y, esta vez, el que ha sorprendido es el jefe, Pablo Casado. El que fuera el niño bueno de clase, el que hace sus apuntes para luego prestarlos, ha querido darle un poco de rollo a su estilo, que habitualmente, es correcto, pero puede pecar de soso.

El aspirante por el PP a la presidencia del Gobierno ha aparecido con una barba. Eso sí, no se trata de una barba tan cerrada como a la que nos tenía acostumbrados Mariano Rajoy. La nueva barba de Pablo Casado es de esas que se conocen como de tres días, pero sin un pelo fuera de su lugar. Tanto no ha cambiado. A Twitter, desde luego, no se le ha pasado por alto este cambio de aspecto y ha visto en este vello facial un parecido con ciertos políticos de todo el espectro ideológico.

¿En quién se habrá inspirado?

No sabemos qué comparación le hará más gracia a Casado, pero tiene varias para elegir. Que si se quiere parecer a Santiago Abascal, que si se quiere diferenciar de Albert Rivera o, incluso, que a quien se parece es a Alberto Garzón, de Izquierda Unida.

Hostia tú la barba, qué más tien que hacer @pablocasado_ pa parecerse a Santi?😂😂 #Casascal pic.twitter.com/jihNKiqGpn — Fernando Baragaño (@FerBaragano) August 19, 2019

Estoy convencida de que Pablo Casado se ha dejado barba para ver si así consigue que no le confundan con Rivera. — Lucía. (@lulucello) August 19, 2019

Ni Marcos de Quinto ni pollas. Lo más ofensivo de la derecha española en la actualidad es la barba de Pablo Casado. — Fermín (@ferminsagbe2) August 19, 2019

No me jodais hombre Pablo Casado con barba es garzón 😂 https://t.co/yMwHDKfUwT — César (@RodriiiRM) August 19, 2019

El caso es que el cambio del líder azul no ha pasado desapercibido. Los de Twitter han aprovechado para darle cera: que si ahora es hipster (algo un poco pasado ya de moda), que si es la barba guarra que se dejan todos los pijos en verano… Existen personas que la odian, pero también a quien le encanta.

Pablo Casado es de los pocos hombres que está mucho más feo con barba que sin ella. La barba es la ambrosía de los hombres. Cuidada, claro. https://t.co/B8LV9iydeh — Nando Cruz (@Fercruz77) August 19, 2019

No te recuerda @pablocasado_ con barba al muñeco geyperman ? pic.twitter.com/e3mJVeVeRl — Roberto Fernandez (@Robertofr63) August 19, 2019

Soy el único que piensa que a Pablo Casado le han pintado la barba con un rotulador #AyusoARV pic.twitter.com/68CBjdqCvz — JotaEle® (@JL69) August 19, 2019

Pues a lo tonto Pablo Casado con la barba tiene su puntito eh... Sí, matadme. pic.twitter.com/hTLfuYDw29 — Veni War! (@VeniconV) August 19, 2019

¿Qué nos parece este cambio de Pablo Casado?

[Más información: El 'selfie' con truco de Pablo Casado para llamar "idiotas" a los independentistas]