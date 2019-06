El denigrante tuit sobre una compañera que Cárdenas se olvidó de borrar

Javier Cárdenas nunca se ha caracterizado por ser un tipo excesivamente elegante. Salto a la fama a principios de los noventa de la mano de Alfonso Arús entrevistando a personajes pintorescos como Carlos Jesús y ya levantó una gran polémica cuando estrenó FBI (Frikis Buscan Incordiar), en el que los humillaba ante las cámaras.

La popularidad del presentador tocó fondo hace poco más de un año. Solo hay que recordar las polémicas que protagonizó cuando presentaba Hora Punta en TVE, como cuando le dijo a una chica con parálisis cerebral que "quién tuviera" su condición. Posteriormente vinieron las polémicas por vincular las vacunas y el autismo.

Pero su figura ya estaba oscurecida antes de fichar por la TV pública, cuando fustigó a las universitarias con escote. Desde su caída en desgracia, ha sido mucho más cuidadoso en los medios y sus redes sociales, llegando a borrar contenido cuestionable. Pero Internet recuerda.

Cuatro años después de su publicación, un mensaje que pasó desapercibido en su época se ha hecho vira. El presentador de Levántate y Cárdenas se lo dedicaba a su compañera de programa, Alejandra Castelló. ¿Destacaba su ingenio? ¿Su capacidad de trabajo? Pues no, lo cierto es que lo que destacaba era su escote:

Creéis que me puedo concentrar con estos escotes que trae la peque @alejandracstllo? #yellatanfeliz pic.twitter.com/NbWh8bXNq3 — Javier Cardenas (@_javiercardenas) June 18, 2014

Cárdenas no escribió correctamente la dirección de Castelló en Twitter; distraído o no, no pasaría de anécdota rijosa de no ser porque se trata de la misma persona que aleccionó a las chicas sobre cómo vestir: "Los chicos pueden estar más pendientes del escote de lo que dice el profesor".

También ha comenzado a circular en fechas recientes la captura de un segundo mensaje que, ese sí, habría sido borrado:

La inquina de la red contra Cárdenas es fuerte, según muestran las reacciones: algunos memes cuadran como la pieza larga del Tetris:

Cárdenas tweeteando con la entrepierna ( bueno y trabajando y pensando y viviendo en general) 😖 — Aly G.G. (@aly8283) June 6, 2019

Enseñadle la salida, por favor. pic.twitter.com/XNCMxutzhB — Óscar Díaz (@osdiol) June 6, 2019

pic.twitter.com/VNGgOY18oI — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) June 6, 2019

A juzgar por las chorradas que sueles decir, debe desconcentrarte con su escote todos los días. — Christian Martin (@ZgzMartin) June 6, 2019

Y es que no es inteligente tuitear lo primero que se te pasa por la cabeza -sobre todo si, como en este caso, no la estás usando para pensar:

Aunque al 'cardenismo' no le faltarán tampoco defensores:

Vaya generación de ofendiditos — Luna (@LittlemoonSweet) June 6, 2019

