El jornalero extremeño que ha hecho viral la lucha por los derechos laborales

Las condiciones laborales de los trabajadores del campo no son envidiables. Jornadas duras y, muchas de las veces, con sueldos precarios, son el pan suyo de cada día. Como lo son, también, el desplazamiento de muchos jornaleros españoles para trabajar en otros países de la Unión Europea, como es el caso de Francia. Hasta el país galo se han ido más de 16.000 el pasado año, según datos de CC.OO.

En este contexto, el discurso de un jornalero extremeño reivindicando mejoras laborales y animando a sus compañeros a alzar la voz se ha viralizado en los últimos días. Raúl Nogales es el nombre del protagonista del vídeo que ha compartido en Twitter el docente e historiador Alejandro Sánchez y que ya se ha reproducido unas 300.000 veces. "Me han echado por culpa de una tijera", empieza relatando.

Según el trabajador, la herramienta es suya y la llevaba puntualmente al trabajo a pesar de que la empresa tendría que sumistrarle el material necesario para hacer su tarea. El día que lo despidieron, explica, "le han echado una bronca a unos compañeros porque uno no tenía y a otro se le ha olvidado". Así que Raúl no pudo contenerse y le dijo a su jefe: "Mi tijera la he guardado en la mochila. No sale de la mochila, me tenéis que dar una vosotros, la empresa".

"Y despedido estoy"

Ante la negativa del encargado -quien señaló que "la tenéis que traer de casa, aquí la empresa no da nada"-, Raúl se mantuvo firme y, por eso, lo han mandado "para casa": "Y despedido estoy".

"Puede que en unos años nos den tijeras"

Tras contar lo sucedido, Raúl comienza a explicar que "la historia es que, en el campo extremeño, o solucionamos nosotros nuestros problemas -los que sudamos aquí- o nadie nos los va a solucionar. No va a venir un grupo inversor a sacarnos las castañas del fuego". Así, ha animado a sus compañeros jornaleros a levantar la voz y quejarse.

"A lo mejor no conseguimos nada, pero a lo mejor sí. Parece una tontería lo de la tijera, hay 700 cosas peores; pero hay que quejarse. Puede que, en unos años, nos den tijeras e, incluso, vivamos mejor" reitera el jornalero antes de concluir: "Si no nos quejamos no conseguimos nada".

Con más de 11.000 retuits y cientos de comentarios, fueron muchos los que destacaron la "dignidad" de los actos y el discurso de Raúl:

