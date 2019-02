El ridículo de Leticia Dolera al ser preguntada por Vox en los Goya

La actriz Leticia Dolera no ha tenido un buen año. De ser protagonista en la criticadísima gala de los premios Goya de 2018 ha pasado a no tener ningún papel en la de este año, lo que no quiere decir que no asistiera al evento. Allí, en la alfombra roja, la actriz y escritora demostró que sus conocimientos sobre política y protocolo cultural eran limitados. Esó sí, también demostró estar dotada de recursos ante una pregunta que no sabía contestar.

-¿Qué opinas de que Vox no venga a los #Goya2019? Leticia Dolera: Vox no pinta nada porque no gobierna.-Pero vienen políticos de partidos que no gobiernan. L.D: Pero Vox no es candidatoa la presidencia del Gobierno. -Sí lo es.L.D: Pues que no vengan porque son machistas. pic.twitter.com/6JMB50EqPB — Carla T. (@eledhmel) 2 de febrero de 2019

Todo comenzó cuando preguntaron a Dolera qué le parecía la ausencia de Vox en la gala de los Premios Goya, a lo que ella contestó: "Pero..., ¿y en Madrid se invita a diputados...? Quiero decir, porque ellos ¡no gobiernan!". La actriz pareció olvidar la presencia en esta gala y otras de políticos que no están en el Gobierno, sin ir más lejos el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

El reportero se lo explica: "No, pero sí se invita por ejemplo a Podemos, al PP, a Ciudadanos, a todos los partidos...". Y ella asiente: "Se invita a Pablo Iglesias, ¿no?" y cuando el periodista le dice que sí, que también a Albert Rivera, ella recapacita en directo: "Pero es porque son los representantes a la presidencia de cada partido, ¿no?, por eso se les invita. Y claro, Santiago Abascal es".

"Visto así, siguiendo, digamos, el protocolo debería ser. A mí personalmente alguien que desde una tribuna está legitimando discursos del odio, discursos homófobos y machistas, pues no me haría mucha ilusión que vinieran a la fiesta de la cultura, pero sí le animaría pues a ver cine, porque el cine te abre la mirada y puedes mejorar como persona, o sea que el diferente a ti no es tan diferente en realidad".

Así, Dolera demostró poder salir del atolladero después de su primera metedura de pata pero, como suele suceder, las redes no se lo perdonaron fácilmente. El tuit en el que se hizo pública la respuesta de la actriz acumula 4.300 retuits y el vídeo alcanza casi el medio millón de reproducciones.

Esto me recuerda a las preguntas que se les hacían hace tiempo a las aspirantes a Miss Universo y a las respuestas que daban algunas de ellas. — aikitwiter (@aikitwiter) 2 de febrero de 2019