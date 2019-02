Este es el nuevo y sorprendente sabor de las croquetas

No hay nada más español que las croquetas, un alimento que también es popular en Sicilia y en los Países Bajos. Igualmente, no hay bar en este país que no ofrezca una ración de esta bechamel rebozada. Pero el mercado está cambiando y las tradicionales croquetas de jamón o pollo están dejando paso a otros nuevos y sorprendentes sabores.

Una empresa con sede en Barcelona ha creado un nuevo sabor: gin tonic. Se trata de las primeras croquetas conocidas en el mundo que tienen este gusto. Pero desde que se puede consumir, la creación catalana está acumulando detractores y aficionados en las redes sociales.

Aunque no sea el color que la gente asocia con la bebida alcohólica, por fuera tienen un color azul intenso fruto del colorante E133, un pigmento conocido como azul brillante. Por dentro tiene un color blanco intenso. Y a pesar de estos colores, los que lo han probado afirman que tiene sabor a gin tonic.

La propia empresa lo define como una "nueva croqueta con carácter refrescante y fiestero con un toque de gin tonic". De hecho, en el envase aparecen frases como "Party" y "100% diversión".

Para darle este gusto, entre sus ingredientes -además de los típicos de las croquetas- se encuentran concentrado de tónica en una proporción de un 10% y ginebra en un 7% de cada croqueta.

Por el momento, se desconoce cómo puede afectar esta ingesta al cuerpo humano y si podría llegar a que el consumidor experimente una sensación de embriaguez después de consumir varias de estas unidades.

Además, esta misma empresa comercializa otra gama de croquetas que muchos dicen que son afrodisíacas. Se trata de la variedad Venus, unas croquetas dulces gracias a su elaboración con maca y mango. Ingredientes que, además de hacerlas un postre dulce, las hace afrodisíacas para algunos.

En concreto, la marca describe estas croquetas como :"con un toque exótico gracias al mango y a la maca". En el envase de estas se destaca: "la seductora".