Ni en el Centro ni en Triana, el barrio de Sevilla donde mejor se come: muy familiar y con una amplia oferta

Sevilla destaca por muchas cosas. La belleza de sus calles es una de ellas, el ambiente que se respira en las mismas también. Pero su oferta gastronómica compite por ser el mayor incentivo para los turistas que deciden visitar la ciudad hispalense.

Que en Sevilla se come bien lo saben los turistas y los locales. Por este motivo, las calles a cualquier hora y sea el día que sea -soleado, con lluvia, festivo o laboral- están abarrotadas de gente disfrutando de un contundente surtido de tapas de una excelente calidad.

Cuando preguntan dónde se come mejor, no tardan en asomarse los barrios más conocidos de la capital: Triana y el casco histórico. Y es normal, ambas zonas son dos de las que más variedad ofrecen. No hay un recoveco en estos barrios sevillanos en el que no se encuentre un bar.

Se podría decir que la oferta gastronómica es infinita. Comida mediterránea, tradicional, japonesa, china o mexicana. Sin olvidar los innumerables restaurantes de comida rápida que brotan alrededor de la ciudad. Todos los menús tienen cabida en la capital andaluza.

Entre las opciones más conocidas de la capital sobresale el bar Blanco Cerrillo, en la calle José de Velilla, en pleno corazón de Sevilla. Su olor es inconfundible y avisa de que este es uno de los mejores sitios para comer pescaíto frito.

Si por el contrario lo que se buscan son montaditos, hay varios clásicos que suponen un sí rotundo. El bar Las Columnas o La Flor del Toranzo son dos de los fieles.

Pero la realidad es que, en muy pocas ocasiones, se falla a la hora de elegir un bar. Sin embargo, lejos de lo que muchos puedan pensar, hay un barrio sevillano alejado del centro y de Triana que destaca, además de por su enorme oferta gastronómica, por la calidad que tienen todos sus productos.

Alejado del bullicio y la masificación

Se trata de Los Bermejales, situado más allá del estadio Benito Villamarín. Aunque hay quienes descartan esta zona por considerarlo un barrio periférico, quien no lo visita se pierde varios tesoros culinarios.

En esta zona de Sevilla, alejada de los principales focos del turismo, hay un amplio abanico para disfrutar de uno de los placeres de la vida: comer. Al igual que en otras áreas de la ciudad, en sus calles se despachan tapas tradicionales pero también de vanguardia.

La Cervecería Huracán es uno de los establecimientos de Los Bermejales a los que hay que ir si lo que se pretende es comer comida tradicional. Su decoración avisa de cuál es el tipo de cocina que reina aquí. Al igual que la Bodega La Loma, que dispone de emparedados, aliños y carnes de la mejor calidad.

Ignacio Vidal Tapas-Restaurante es uno de esos ejemplos que confirman que la cocina de vanguardia es una muy buena opción. En su carta se mezclan platos tradicionales como el salmorejo o los huevos rotos con otras elaboraciones más innovadoras como tataki de atún o el carpaccio de gambas.

La mejor hamburguesa de España

A los enamorados de las hamburguesas y pizzas también le gustarán Los Bermejales. Y es que en sus calles hay una gran variedad de establecimientos de comida rápida pero elaborada con ingredientes de una calidad excepcional y de la mano de los mejores chef.

Una de las hamburgueserías más famosas de Sevilla se encuentra aquí. Se trata de Burger Food Porn. Esta es famosa por el sabor de sus carnes pero también por las combinaciones que hace. Su hamburguesa más conocida es la que tiene como ingrediente principal la emblemática galleta Lotus. Además, el establecimiento ha conseguido el premio a la mejor hamburguesa de España 2023.