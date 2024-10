El mejor cazón de Sevilla se sirve en el corazón de Triana: así es la única tapa de tiburón que se come en España

En Sevilla hay platos más que conocidos: el solomillo al whisky, las pavías de bacalao, las espinacas con garbanzos... La gastronomía de la ciudad, casi siempre servida mejor en tapa, es uno de los atractivos para quienes visitan el sur de España.

Porque quienes quieren la experiencia completa de Sevilla, además de ver el Alcázar, la Plaza de España o la Catedral, suelen dar un paseo por las mejores tabernas de la ciudad donde pueden probar las recetas más famosas.

Pero hay una que, por lo general, es la gran desconocida. No porque se pida poco, que se pide, sino porque quienes la comen y no son de Sevilla no suelen saber lo que, en realidad, están comiendo.

Se trata del cazón. Frito o en tomate, por ejemplo, es delicioso. Para la primera versión hay freidurías más que afamadas en la ciudad, pero una de las que mejor prepara el cazón está en el mismo corazón de Triana, al otro lado del río.

Porque, ¿qué es al cazón? Tiburón. Sí, en Sevilla se come tiburón frito. O con tomate. En plato, tapa o cartucho. Se trata de una especie de tiburón (tiburón vitamínico galeorhinus galeus, por su nombre en latín) que se come en Andalucía.

Casa trianera

Entre las freidurías que mejor sirven el cazón en Sevilla está en Triana. Se trata de Alboreá, quienes se presentan como "una antigua y amplia casa trianera con varios salones acogedores donde disfrutar de la auténtica parrilla de ladrillo viejo con las mejores carnes en su punto como secreto ibérico, solomillo ibérico, pluma ibérica, solomillo de novillo…"

Porque no solo cazón tienen en este bar sevillano. "Un auténtico placer para los sentidos, degustar nuestras carnes regadas por los mostos y vinos de la comarca que tanta fama mundial atesoran, una experiencia inolvidable", indican.

Además, los dueños destacan "las tapas, ensaladas, panes de la casa, pescados fritos, guisos… que acompañarán la velada".