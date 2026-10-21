Momento del incendio en el bar 'Las Postas' de Los Palacios. Cedida

Tres años y medio de cárcel, la condena por incendiar un bar en Los Palacios por no tener mayonesa para su montadito

El hombre que incendió el bar 'Las Postas', ubicado en el municipio sevillano de Los Palacios, ha aceptado tres años y medio de cárcel. La Fiscalía pedía en principio once años para el acusado.

Durante la sesión celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el imputado admitió haber rociado la barra del establecimiento con una botella de plástico llena de gasolina, a sabiendas de que el local se encontraba lleno de gente en ese momento.

El motivo de esa acción fue provocado por la negativa por parte de los camareros a servirle mayonesa a su montadito debido a que en ese momento no les quedaban existencias del condimento.

Tras quedarse sin salsa para el bocadillo, este, lleno de furia, procedió a incendiar el lugar.

Tras el reconocimiento y gracias a la conformidad de las partes personadas con las penas y los hechos consensuados, la Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha rebajado de once a tres años y medio su petición de pena de privación de libertad.

Todo esto teniendo en cuenta que el investigado abonó 9.240 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados.

Por esto, ha sido posible aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño respecto al delito de incendio, que, además, ha sido valorado en menor grado y considerado de menor cuantía.

El propietario, en el momento de los hechos, comentó que el hombre mostró "normalidad" ante la falta de las salsas.

"Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos; por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más", aseguró entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia tras aportar ambas partes todas las pruebas y testimonios.

El implicado ha aceptado una multa de poco más de 76 euros por cada uno de los delitos leves de lesiones, referidos a los daños causados a los camareros que en ese momento trabajaban en la cantina.