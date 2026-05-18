Es oficial: los estudiantes que se muden de provincia recibirán una ayuda fija de 2.700 euros el próximo curso

Encontrar un piso para el año académico se ha convertido en el gran reto de los estudiantes en este 2026.

Con la vivienda situada como el principal problema del país, el mercado actual asfixia a miles de jóvenes que necesitan mudarse de provincia para cursar sus estudios superiores.

Es por eso que la situación actual ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas de apoyo económico para los estudiantes que se ven obligados a desplazarse.

"El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda", ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado que aquellos alumnos que cambien de provincia o localidad para cursar estudios postobligatorios (universitarios, Bachillerato o Formación Profesional) contarán con una cuantía fija de 2.700 euros en concepto de residencia para el próximo curso.

Esta inyección económica busca amortiguar el impacto de los precios del alquiler, que varían de forma drástica según la ciudad universitaria elegida.

El coste de la vivienda en los principales núcleos estudiantiles refleja una enorme brecha geográfica. Madrid y Barcelona continúan liderando el ranking como los destinos más costosos para los estudiantes.

Los últimos informes de portales como Idealista y Fotocasa confirman que los precios siguen cerca de sus máximos históricos, situando el metro cuadrado por encima de los 21 euros en Madrid y los 18 euros en Barcelona.

Esta presión inmobiliaria se traslada también a Sevilla, Palma de Mallorca y Málaga, donde la fuerte demanda universitaria convive con el mercado turístico, elevando significativamente las mensualidades de los pisos compartidos.

En el extremo opuesto, ciudades de tradición estudiantil como Salamanca, Santiago de Compostela o Granada se mantienen como las opciones más asequibles para las familias.

Sin embargo, tal y como reflejan los indicadores de estos mismos portales de vivienda, estos destinos tampoco escapan de los efectos de la especulación inmobiliaria, experimentando incrementos progresivos que reducen año tras año la oferta de alquiler.

Para que esta ayuda de 2.700 euros se aplique tiene que haber un factor determinante; la justificación real del gasto de alojamiento por parte del estudiante fuera del domicilio familiar.

La adjudicación de la beca también está sujeta a la carga lectiva del alumno. Para percibir los 2.700 euros íntegros, es obligatorio formalizar una matrícula de curso completo. Si el estudiante opta por una matrícula parcial, la ayuda por residencia toca su suelo, reduciéndose a 350 euros.

Cabe destacar que la concesión final depende de los umbrales de renta de la unidad familiar durante el ejercicio anterior, priorizando a las rentas más bajas. En el caso de las enseñanzas no universitarias, la administración verifica primero que no existan plazas disponibles en un centro más cercano al domicilio antes de autorizar la cuantía.

Los plazos oficiales para asegurar esta ayuda ya han entrado en su recta final.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes mantiene abierto el periodo de inscripción para la Beca MEC del curso 2026-2027 desde el pasado 7 de abril, fijando el cierre definitivo del sistema para el día de hoy, lunes 18 de mayo a las 15:00 horas.

Todo el proceso de solicitud de esta convocatoria general se gestiona de manera telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.