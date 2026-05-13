Es oficial: la PAU 2026 contará con un solo modelo de examen y hasta 2 puntos menos por ortografía

Vuelve la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) a Andalucía, con cambios importantes y un modelo más homogéneo en cuanto a los criterios de corrección, pero no solo en Andalucía sino a nivel nacional.

La Comisión Organizadora de la PAU en Andalucía ha elegido los días 2, 3 y 4 de junio para la primera tanda de exámenes, o la más bien conocida como la convocatoria ordinaria.

Este año la prueba tiene grandes novedades, en primer lugar; se acabó el poder elegir entre el modelo A y el modelo B.

Habrá un modelo único de examen por asignatura, eso sí, dentro de algunas secciones el alumno tendrá la posibilidad de elegir entre varios ejercicios propuestos.

El objetivo de terminar con “la doble opción” es evitar que los alumnos estudien únicamente la mitad del temario y se jueguen su nota a una sola carta. Esto reduce también el volumen de conocimientos del estudiante a la mitad.

Una de las grandes novedades de este año y que va a dar muchos dolores de cabeza es el endurecimiento del criterio de la corrección ortográfica.

En Lengua Castellana y Literatura, y en las lenguas cooficiales las faltas de ortografía pueden conllevar hasta dos puntos menos de la nota final. En la mayoría de los casos la puntuación de los errores dependerá del criterio del corrector.

En el resto de materias también se tendrá muy en cuenta la presentación, la coherencia y la ortografía, pesarán un 10% de la nota, pudiendo penalizar al alumno con hasta un punto menos.

En materias cuyo contenido es más técnico y práctico los criterios de puntuación con respecto a la ortografía serán más flexibles, como en Matemáticas o Dibujo Técnico.

En muchas comunidades no se castigará el razonamiento lógico por una tilde y no penalizará al alumno los fallos gramaticales en estas materias.

Otro de los grandes cambios es el enfoque de la PAU 2026, se valorará la aplicación de conocimientos y el análisis crítico del estudiante.

A diferencia de otros años en donde el modelo se basaba en la memorización y la repetición de datos, en 2026 el objetivo es evaluar la madurez académica del alumnado.

El alumno debe demostrar que comprende los conceptos lo suficiente como para manejarlos en distintas situaciones.

Por ejemplo, en asignaturas de humanidades, no se pide simplemente "vomitar el tema", sino analizar textos o imágenes para extraer conclusiones propias bien argumentadas.

La PAU 2026 busca así a un estudiante que sea capaz de pensar, no solo recordar.

Este modelo es más exigente porque requiere una comprensión profunda de las materias, pero también es más útil para el futuro universitario, donde la capacidad de analizar información es mucho más útil que la simple memorización.

Habrá una segunda oportunidad para aquellos que no superen la convocatoria ordinaria, en la convocatoria extraordinaria los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Los alumnos que se presenten a esta convocatoria encontrarán limitadas sus opciones de acceso en la mayoría de las facultades públicas; todo dependerá del volumen de vacantes y de la demanda para cada grado.

Es importante destacar que, aunque un estudiante obtenga una calificación superior, deberá ajustarse a los criterios de admisión de las universidades españolas.

Estos criterios otorgan prioridad absoluta a quienes superaron la prueba en la convocatoria ordinaria, independientemente de que su nota sea más baja.