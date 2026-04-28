Es oficial: dar de comer a animales en la vía pública puede estar penado con multas de hasta 750 euros

Archivo - Imagen de archivo de un gato.

Dar comida a animales en la calle puede acarrear sanciones económicas en distintos municipios españoles también en 2026.

No existe una prohibición general en toda España, pero sí ordenanzas locales que regulan esta práctica por motivos de limpieza, salud pública y convivencia vecinal.

Esto significa que la multa depende de cada ayuntamiento.

En algunas ciudades se sanciona alimentar palomas, gaviotas o animales sin control, mientras que en otras se regula especialmente el caso de las colonias felinas.

El importe de hasta 750 euros aparece en varias normativas municipales como sanción por ensuciar la vía pública o alimentar animales fuera de los canales autorizados.

En otros municipios las cuantías pueden ser incluso superiores según la gravedad o reincidencia.

Uno de los ejemplos más recientes está en Palencia, donde la nueva ordenanza municipal de 2026 incluye la prohibición de alimentar animales en la calle y contempla sanciones económicas según la infracción cometida.

En el caso de los gatos callejeros, la situación legal es distinta.

La Ley 7/2023 de Bienestar Animal, plenamente vigente en 2026, obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas mediante el método CER (captura, esterilización y retorno).

Muchos municipios cuentan ya con personas voluntarias o asociaciones que sí pueden alimentar colonias controladas bajo normas de higiene, horarios y seguimiento veterinario.

Ayuntamientos como Barcelona o Zaragoza mantienen programas municipales de control de colonias felinas.

Las administraciones defienden estas medidas para evitar restos de comida en calles y parques, la proliferación descontrolada de animales o conflictos entre vecinos.

Entidades animalistas, como la Plataforma Gatera Sevilla Felina, han reclamado más recursos para la gestión de colonias felinas.

Señalan que “sin esterilización constante y medios suficientes, el método CER no es eficaz”.

Algunos expertos en gestión urbana señalan que la concienciación ciudadana es clave para reducir conflictos y mejorar la convivencia con los animales en entornos urbanos, especialmente en zonas con alta densidad de población donde estas prácticas generan más incidencias y problemas de salubridad pública.