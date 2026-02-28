Agustín, frutero de Los Remedios: "Si meten más hermandades, la Semana Santa sería un 'show', no una tradición"

Agustín despacha a sus clientes con la misma rapidez con la que opina. A sus 47 años, este frutero del barrio sevillano de Los Remedios lleva más de media vida disfrutando de la Semana Santa. Ahora, es tajante con uno de los debates que sobrevuelan esta fiesta.

"Creo que no caben más hermandades. Si se añadiesen otras nuevas, esto sería un espectáculo, no una tradición. Se convertiría en algo para los turistas".

Entre cajas de frutas, destaca qué es lo mejor de esta fecha para él. El ambiente, tanto el previo como el que acarrea el Domingo de Ramos. Pero, a su parecer, no todo es positivo.

Y es que el frutero señala que "los Palcos que hay en Carrera Oficial deberían ser gratuitos para que todo el que quiera tenga acceso a ellos".

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El ambiente. Tanto el previo, la Cuaresma, como cuando llega el Domingo de Ramos.

¿Y lo peor de la Semana Santa?

El tema de los Palcos. Todo el mundo por igual debería de tener acceso, independientemente de la economía.

¿Cuál es su hermandad preferida?

No tengo predilección por ninguna. Tal vez los Gitanos o el Silencio. Estos dos me producen más respeto.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

Yo no veo Dios en las imágenes, lo que me gusta es el arte y la historia de ellas. Para mi la Semana Santa es eso, arte.

¿Caben más hermandades?

No. Para mí, si se sumasen más hermandades, la Semana Santa no sería tradición, sino un espectáculo. Estaría hecha para los turistas.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Los sevillanos en silencio en el Puente de Triana.

Una calle para ver los pasos

No tengo preferencias, me gustan todas.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

No, está prácticamente igual, gracias a Dios.

¿Cómo se la imagina en 20 años?

Pues igual también.

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

Que haya que pagar las sillas, debería de poder tener acceso todo el mundo.

¿Cómo hay que moverse en la bulla?

Lo mejor es no moverse.

¿Esperar o buscar los pasos?

Soy de ir a buscarlos.

¿Macarena o Triana?

La Macarena. Mi abuela, a la que no conocí, nació en este barrio y para mí es más especial.

¿De Cristo o de palio?

De Cristo.

¿Qué opina de los que chillan a los pasos?

En esta vida hay de todo, hay que respetarlo.

¿Hay que limitar el número de nazarenos?

No. Si alguien cree y lo siente tiene que salir.

¿Y las sillitas?

Tampoco. Si a la persona le hace falta, no veo nada de malo en que se la lleve.