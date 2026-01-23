Ni Carmona ni Dos Hermanas: este pueblo de 8.000 habitantes y a 20 minutos de la capital es el más exclusivo para vivir en Sevilla

El precio medio de la vivienda en este pueblo es de 2.588 €/m² Ayuntamiento de Gelves

Gelves ya no es un secreto para quienes buscan calidad de vida cerca de Sevilla. Este municipio, situado a solo veinte minutos de la capital, lidera ahora el mercado residencial más exclusivo del área metropolitana.

Un informe de Fotocasa confirma que el precio de la vivienda en Gelves se dispara y se acerca al de Sevilla capital, con un crecimiento anual que marca un antes y un después en el mapa inmobiliario sevillano.

El precio de la vivienda en este pueblo alcanza los 2.588 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025, con una variación interanual del 57,9%.

Esta cifra sitúa a Gelves muy cerca del valor medio de Sevilla capital, que se coloca en 2.784 euros por metro cuadrado tras subir un 7,6% en el último año.

La diferencia entre ambos mercados se reduce a 196 euros por metro cuadrado. Este dato confirma que Gelves se posiciona como una alternativa residencial de alto nivel frente a la capital, pese a mantener un precio inferior.

El fuerte incremento interanual refleja un crecimiento muy superior al registrado en Sevilla capital y marca un cambio claro en el mapa inmobiliario del área metropolitana.

Sobre el pueblo

El atractivo de Gelves no se limita al mercado de la vivienda. La localidad se sitúa a orillas del Guadalquivir, el río más importante de Andalucía, y ofrece un entorno natural privilegiado entre el Aljarafe y Doñana.

Su cercanía a Sevilla, a apenas nueve kilómetros, permite llegar en coche en unos 20 minutos, lo que refuerza su atractivo para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la capital.

Uno de los principales reclamos del municipio es Puerto Gelves, considerado el mejor puerto deportivo de la invernada en agua dulce del sur de Europa.

Desde este enclave, los visitantes pueden subir a un catamarán y disfrutar de paseos fluviales con vistas al Guadalquivir y atardeceres muy valorados por vecinos y turistas.

Rutas de senderismo

Gelves ofrece una amplia variedad de planes al aire libre. El municipio invita a pasear por su casco histórico, a recorrer parques naturales como Los Manantiales, El Cañuelo o El Pandero, y a practicar senderismo o rutas en bicicleta.

Estos espacios combinan naturaleza, agua y restos históricos, como antiguas minas de agua o vestigios romanos integrados en el paisaje.

Gastronomía

La gastronomía local constituye otro de sus atractivos. Cada otoño, la Feria del Río y Sabor muestra la cocina tradicional del municipio, con el albur como plato destacado.

A este se suman recetas como el cascote, un guiso de alubias con arroz, y el ajo molinero, elaborado con naranjas de la zona. En Puerto Gelves, los restaurantes permiten degustar estos platos con vistas directas al río.

El municipio también ofrece patrimonio y cultura. La parroquia de Nuestra Señora de Gracia, de estilo barroco, centra la vida religiosa local, mientras que la plaza Joselito El Gallo rinde homenaje al torero nacido en esta tierra.

Todo ello refuerza la imagen de Gelves como un enclave exclusivo donde calidad de vida y entorno natural impulsan el fuerte crecimiento del precio de la vivienda.