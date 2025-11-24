Rafael, abogado con más de 3 años de experiencia: “Empiezas cobrando por menos del 50% de la media del sueldo”

Rafael, abogado, explica que en los inicios “empiezas cobrando menos de la mitad de la media del sueldo”

Rafael, abogado mercantil de 27 años, describe la profesión como "precaria" al comenzar. Según afirma, advierte que muchos jóvenes empiezan cobrando "por debajo de la mitad de la media del sueldo".

El letrado explica que esta situación ocurre porque numerosas firmas agotan los plazos de los contratos de prácticas, lo que reduce aún más la remuneración inicial.

Señala además que esta práctica se ha convertido en un hábito que deja a los recién titulados en una posición laboral muy vulnerable.

Rafa aclara que las horas extra no siguen una tarifa fija y dependen de la base imponible del trabajador. Afirma que "deben ser remuneradas, mínimo, al doble de cantidad que una hora ordinaria".

Sin embargo, recuerda que la mayoría de abogados son autónomos y, por tanto, no pueden reclamar horas extraordinarias. En su experiencia personal, indica que no suele trabajar más allá de su horario.

Finiquitos tras un despido

El abogado afirma que muchos profesionales desconocen el convenio colectivo que les corresponde. Explica que esta falta de información provoca que algunos conceptos no aparezcan en el finiquito tras un despido.

Según señala, esta laguna provoca que trabajadores pierdan dinero por vacaciones no abonadas u otros derechos. Aun así, insiste en que, al ser la mayoría autónomos, muchos no tendrían siquiera derecho a finiquito.

Rafa detalla también los errores que llevan a perder dinero en una baja laboral. Indica que "hay una parte variable en el salario", pero la cotización se calcula solo con la parte fija.

Asegura que esto hace que, cuando un abogado se da de baja, la Seguridad Social no cubra la totalidad del salario que realmente percibe.

Sobre despidos, destaca que el gran desconocido es el despido nulo. Afirma que "sin lugar a dudas" es el tipo de despido con mayor indemnización, porque contempla 45 días de salario por año trabajado.

En cambio, recuerda que el despido improcedente tiene un límite de 24 mensualidades. Explica que un empleado con 10 años de antigüedad cobraría la indemnización íntegra correspondiente a 33 días por año trabajado.

Puedes deducirte un 120% de la inversión

En materia fiscal, Rafa señala que no existe una deducción universal que beneficie a todos los contribuyentes. Aun así, indica que las deducciones por inversión en I+D+I permiten reducir un 120% de la inversión realizada.

También menciona que muchos contribuyentes pagan de más en su declaración de la Renta por no incluir deducciones o no marcar que pertenecen a una familia numerosa. Añade que quienes aceptan una multa de Hacienda pueden reducirla un 30% si la pagan con rapidez.

El abogado de 27 años denuncia abusos laborales frecuentes y recuerda que "siempre es mejor prevenir que curar" con asesoramiento legal.

El letrado recuerda que los autónomos que trabajan en casa pueden deducir gastos de suministros según el espacio del domicilio destinado al trabajo.

Además, insiste en la importancia de cumplir los plazos del IVA, porque los recargos pueden llegar al 20% si el retraso supera los doce meses.

Rafa concluye con una recomendación clara. Afirma que "siempre es mejor prevenir que curar" y defiende la importancia de un buen asesoramiento legal, que considera esencial para evitar engaños y pérdidas económicas.