Antonio, sobre lo que gana una banda de musica: "Cobramos entre 700 y 1.100 euros por hora, el 90% va para los músicos"

Antonio, presidente de una banda de música, define a la agrupación como "una familia"

Antonio, presidente de una banda de música en Lora del Río, un pueblo de Sevilla, explica que coordina "la logística que conlleva una banda tanto personal como material".

Afirma que asiste a reuniones con instituciones y que dirige la actividad de la junta directiva. Lleva 18 años vinculado al grupo y conoce en detalle los problemas económicos que afrontan.

Explica que la banda destina unos 5.000 euros anuales a reparaciones y mantenimiento de los instrumentos, así como la compra de otros nuevos.

Antonio detalla que la Semana Santa supone la fuente principal de ingreso y concreta el rango del caché que manejan en esos días.

Afirma que la banda ingresa "entre 700 y 1.100 euros por hora" por una estación de penitencia. Señala que el 90% de esa cantidad va para los músicos como dietas por desplazamientos, ensayos y mantenimiento de sus instrumentos. Indica que ese dinero también cubre "material fungible como cañas o aceites".

Un 20% se destina a músicos externos

El presidente reconoce que la contratación de músicos externos incrementa los gastos y afirma que ese esfuerzo supone "aproximadamente un 20%" del presupuesto destinado a actuaciones.

Señala que la banda necesita afrontar ese pago para garantizar "director, subdirector y seguir adquiriendo instrumentos", un aspecto que considera vital para mantener la calidad.

Ha observado crecer la banda desde niño

El presidente explica que el equipo de gestión no musical trabaja una media de siete horas por semana. Afirma que le compensa ese esfuerzo porque observa crecer a la banda "desde niño" y se identifica con los jóvenes que se incorporan "con toda ilusión".

Antonio destaca que tocar en lugares lejanos puede resultar rentable. Defiende que esas actuaciones ofrecen "un mejor escaparate" y ayudan a que músicos de otros pueblos quieran unirse al proyecto. Asegura que ese impulso mejora la motivación interna y también un retorno económico.

También aclara que la formación de nuevos músicos depende de la escuela de música, ajena a la banda, aunque sí asumen la preparación de cornetas y tambores.

Afirma que de ese trabajo salen pocos músicos porque "muchos se aburren antes de llegar", pero los que completan la formación alcanzan "calidad".

Antonio expresa el orgullo que siente la junta cuando los miembros solicitan días de vacaciones para acudir a eventos.

"Es una familia"

Asegura que ese compromiso refleja el amor a la música y la unión del grupo. Define que la banda es como "una familia".

Subraya que la prioridad debe ser el factor humano. Afirma que mantener un buen ambiente en una agrupación de 60 personas es complejo.

Antonio reconoce que la junta directiva toma decisiones que no siempre gustan, pero destaca que el apoyo de los miembros demuestra su compromiso y sostiene la convivencia.