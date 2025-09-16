Ni vasectomía ni circuncisión: Estas son las operaciones sobre genitales masculinos que más tardan en realizarse en Sevilla

Las intervenciones sobre los genitales masculinos con mayor demora en Sevilla no son ni la vasectomía ni la circuncisión.

Según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), hay 3.502 hombres en lista de espera para otros procedimientos, con un tiempo medio de 266 días.

Estas cirugías incluyen drenaje de abscesos en escroto o pene, resección de quistes epididímicos o reparaciones tras traumatismos.

También se incorporan las correcciones de torsión testicular, intervenciones por varicocele o hidrocele y distintos procedimientos endoscópicos o de ligadura no específicos.

Todas ellas buscan aliviar infecciones, eliminar quistes, restaurar tejidos dañados, evitar complicaciones graves o mejorar la función y el aspecto de los genitales.

Tiempo de espera en los diferentes hospitales de Sevilla

El hospital con mayor lista de espera es el Virgen del Rocío, donde hay 1.775 pacientes para estas operaciones, con un retraso medio de 385 días y 942 personas atendidas fuera de plazo -más de un año-.

Le sigue el Virgen de Valme, con 862 pacientes y una demora media de 284 días, además de 316 casos que superan el año.

En el hospital Virgen Macarena esperan 719 pacientes con un promedio de 271 días y 235 fuera de plazo.

El centro con mejores datos es el hospital de Osuna, con 156 inscritos, una media de 126 días de espera y solo 5 pacientes operados con más de un año de espera.

Procedimientos de las intervenciones

La resección de quistes epididímicos o del cordón espermático consiste en extirpar estas acumulaciones líquidas mediante una incisión en el escroto. La cirugía busca aliviar molestias y prevenir complicaciones.

En el caso del drenaje de abscesos, los médicos realizan una incisión para evacuar el pus, con anestesia local o general, lavado de la herida y colocación de drenajes si es necesario.

Después se administra antibiótico y cuidados locales. Se trata de un procedimiento esencial para controlar la infección y evitar daños mayores.

Las reparaciones o reconstrucciones tras traumatismos tratan de restaurar tejidos dañados en escroto o testículos con técnicas adaptadas a cada lesión, con el objetivo de preservar tanto la función como la estética genital.

La corrección de la torsión testicular es una intervención de urgencia. El cirujano desenrolla el cordón espermático que interrumpe la circulación sanguínea, fija ambos testículos para evitar nuevos episodios y, si es necesario, extirpa el órgano dañado.

Las operaciones por varicocele o hidrocele se centran en ligar venas dilatadas o en drenar y cerrar sacos de líquido acumulado en el escroto.

También se incluyen técnicas mínimamente invasivas como ligaduras o procedimientos endoscópicos que tratan problemas variados del sistema genitourinario.

Tiempo de espera para la circuncisión

En comparación, las intervenciones de circuncisión y vasectomía, aunque más conocidas, presentan datos diferentes. La circuncisión cuenta con 1.111 hombres en lista de espera y un tiempo medio de 433 días, con 91 pacientes atendidos fuera de plazo.

Se trata de la extirpación total o parcial del prepucio, indicada por motivos médicos, religiosos o personales.

Por su parte, la vasectomía se aplica como método anticonceptivo definitivo. Consiste en seccionar los conductos deferentes bajo anestesia local y permite retomar pronto la vida cotidiana.