La increíble mansión de Carlos Fitz-James Stuart: en el centro de Sevilla y de valor histórico e incalculable

El palacio de Las Dueñas y el duque de Alba. EP Sevilla

El Palacio de las Dueñas es uno de los emblemas de Sevilla. Esta increíble construcción de entre los siglos XV y XVI, es considerada una mansión señorial aunque con matices. La edificación es propiedad de la Casa de Alba y, actualmente, la regenta el duque Carlos Fitz-James Stuart.

Ubicado en pleno corazón de la capital hispalense, este espacio se ha consagrado como una de las joyas de la arquitectura en la ciudad.

Desde que en 1612 la noble Antonia Enríquez de Ribera se casara con Fernando Álvarez de Toledo, futuro VI duque de Alba, el palacio pasó a ser propiedad de dicha casa.

Desde entonces, la familia de Alba ha estado muy vinculada a este emblemático rincón hispalense. El palacio se convirtió en un edificio de viviendas. En una de ellas nació uno de los españoles más conocidos mundialmente.

El poeta Antonio Machado dedicó varios de sus versos al Palacio de Las Dueñas, lugar que había sido su residencia por algunos años y que lo había visto crecer.

El emblemático monumento es una verdadera maravilla de la arquitectura. Los siglos de historia plasmados en sus paredes han hecho que sea declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Exterior sobrio pero interior monumental

Aunque su exterior pasa algo desapercibido -es una fachada de piedra con una reja y el escudo nobiliario- todos y cada uno de sus rincones muestran la tradición sevillana.

El palacio acoge grandes salones, habitaciones, arcos y yeserías con motivos renacentistas y mudéjares y azulejos sevillanos del siglo XVI. Además, Las Dueñas también disfruta de un patio principal con características renacentistas que hace unas semanas fue testigo de una de las reuniones más importantes.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió esta mansión para celebrar una cena de gala con líderes mundiales como asistentes. La cita se llevó a cabo con motivo de la Cumbre de la ONU que tuvo lugar el pasado mes de junio en Sevilla.

Sin embargo, no es la primera vez que el Palacio es testigo de momentos de gran importancia. Sin ir más lejos, en la Semana Santa de 2025, la Reina Sofía visitó Las Dueñas para vivir la conocida Madrugada.

Grace Kelly, Jacky Kennedy o doña Sofía

En este rincón hispalense, doña Sofía vio la Hermandad de Los Gitanos. Además de la emérita, también estuvieron miembros de la Casa de Alba como Carlos Fitz-James Stuart hijo y su mujer, Sofía Palazuelo.

Aunque también la han visitado nombres internacionales. Entre ellos destacan la que fuera princesa de Mónaco, Grace Kelly, o la ex primera dama de los Estados Unidos, Jacky Kennedy.

Aunque en su momento esta mansión fue residencia de familias, ahora está abierta al público para que todo el que quiera pueda ser testigo de las maravillas que perviven en el Casco Histórico de la ciudad.

El Palacio de Las Dueñas se alza como uno de los grandes reclamos turísticos de la urbe. Cada año, este monumento se cuela en la lista de enclaves que sí o sí hay que visitar cuando se visita Sevilla.