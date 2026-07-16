El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón colabora con el Comisionado del Polígono Sur para reforzar las Escuelas de Verano

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón renueva su colaboración con el Comisionado del Polígono Sur para apoyar el buen desarrollo de las Escuelas de Verano a través de acciones orientadas a la prevención y la promoción de la salud.

En el marco de esta nueva edición, en la que participan 900 niños y jóvenes de entre 3 y 20 años, el centro ha impartido formación en primeros auxilios a los monitores y ha donado material de protección y asistencia con el objetivo de reforzar la seguridad durante el desarrollo de las actividades.

La formación, impartida por especialistas del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, ha proporcionado a los monitores nociones básicas para actuar de forma rápida y adecuada ante las incidencias más habituales que pueden producirse durante el desarrollo de las actividades.

Entre los contenidos abordados se incluyen la atención inicial ante torceduras, fracturas, quemaduras, reacciones alérgicas provocadas por alimentos o picaduras de insectos, desmayos o crisis epilépticas, así como pautas básicas de actuación hasta la llegada de los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Asimismo, los participantes han recibido formación práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, con el objetivo de dotarlos de herramientas que les permitan intervenir de forma eficaz ante situaciones de emergencia.

De forma paralela, el hospital, en colaboración con Cinfa e Instituto Español, ha realizado una donación de material destinado a favorecer el bienestar y la seguridad de todos los niños y niñas. La entrega incluye productos básicos de protección, como protectores solares y pulseras antimosquitos, además de otros artículos de higiene.

Formación de los monitores durante las Escuelas de Verano. E.E. E.E.

Asimismo, el centro ha donado diez botiquines de primeros auxilios equipados con material sanitario básico para ofrecer una primera atención ante heridas, golpes, torceduras y otras incidencias leves que puedan producirse durante las actividades.

Todas estas acciones llevadas a cabo en el contexto de las Escuelas de Verano se integran en el amplio programa de acciones de promoción y prevención de la salud que el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón lleva a cabo en el barrio de las 3000 Viviendas en estrecha colaboración con el Comisionado del Polígono Sur y con asociaciones, dando como resultado la realización de diversos talleres, cursos y eventos donde jóvenes y adultos reciben herramientas prácticas para mejorar sus hábitos de vida saludable.

Sobre las Escuelas de Verano del Polígono Sur

Esta iniciativa pretende, a través de actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio, evitar las desigualdades de aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, facilitar la conciliación familiar y laboral en el periodo estival, así como dar continuidad y complementar la formación durante todo el verano. Así, estas escuelas buscan promover el desarrollo integral de los menores, fomentando valores ciudadanos y hábitos saludables, adaptándose a las necesidades específicas de los menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.

Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.

Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.