Reconstruyen en Sevilla el clítoris de una mujer mutilada en Somalia: "En Andalucía no se habían visto apenas casos"

Quirófano del Hospital Virgen Macarena durante la operación de reconstrucción de clítoris. E. E. Sevilla

El Hospital Virgen Macarena ha reconstruido por primera vez el clítoris de una mujer que sufrió mutilación genital en su país de origen, Somalia, y que ahora vive en Sevilla.

"En Andalucía no habíamos visto muchos casos", confiesa Antonio Jiménez Caraballo, el ginecólogo encargado de llevar a cabo la operación.

Es un caso pionero en la región, porque según explica este facultativo, hasta ahora era más frecuente encontrar dichas situaciones en Cataluña, "donde se realizaron la mayor parte de las emigraciones de las mujeres de estos países".

"En la actualidad, en Andalucía empiezan a aparecer casos como este, tal vez por el incremento económico de la región, pues se están asentando más poblaciones procedentes de estos países", dice Jiménez Caraballo.

Ahora, la chica intervenida, de 23 años, está "en perfecto estado". Ha recuperado la funcionalidad del clítoris y otros órganos afectados así como su aspecto y capacidad sensitiva.

Lesiones muy complejas

Indica el facultativo que la intervención es relativamente sencilla. Como máximo requiere 24 horas de hospitalización.

Fue posible en el caso de la paciente somalí recién intervenida, pese a que presentaba lesiones de complejidad. Se le reconstruyó el aparato genital y el meato urinario (la parte final de la uretra) en una sola operación y ya ha recibido el alta.

Es un ejemplo del trabajo que hacen desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Tal como indica el propio Jiménez Caraballo, están contactando con las asociaciones de migrantes de toda el área sanitaria de Sevilla. El objetivo es que todas las posibles afectadas "sepan que esto tiene solución".

Mutilación por razones culturales

Se consideran mutilación genital femenina todas aquellas prácticas que implican extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos.

También otras agresiones a los órganos genitales de las mujeres que se realizan por razones culturales y sin ninguna finalidad terapéutica.

Hay cuatro tipos de mutilación genital femenina, según la OMS, "desde la extirpación del clítoris hasta la infibulación, o sea, el cierre completo del orificio genital". En concreto, la paciente recién intervenida sufría una de tipo III.

Consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y ecolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. Solo tenía dos pequeños orificios para la salida de la orina y la sangre menstrual.

Reconstruir "su vida"

Son procedimientos que se suelen llevar a cabo entre la infancia y los 15 años. Comporta consecuencias graves para la salud. Provoca infecciones urinarias, dificultades en los partos y hasta puede causar la muerte.

La operación, según apunta, Jiménez Caraballo, no solo reconstruye sus genitales, sino "su vida, porque realmente esto produce un daño físico, un daño psicológico importante".

Se estima que en países como Somalia, el 80 por ciento de la población femenina sufre este tipo de mutilaciones. En total, puede haber en torno a 230 mujeres y niñas afectadas, sobre todo en países de África Occidental.

Violación de los derechos humanos

Es una violación de los derechos humanos cuyo origen "no está relacionado con ningún tipo de religión". Es probablemente "mucho más antigua" y "proviene tal vez del Antiguo Egipto".

"Ya se conocía en la Antigua Grecia y en Roma se realizaba", explica el doctor Jiménez Caraballo.

Ahora empiezan a conocerse los primeros casos de esta práctica entre mujeres que llegan a Andalucía.

Desde el Hospital Virgen Macarena informan que todas aquellas mujeres afectadas pueden acceder a la intervención a través de su médico de cabecera. Paralelamente, el centro hospitalario ha informado sobre dicha posibilidad a todas las asociaciones que atienden a mujeres migrantes.

A su vez, la Junta de Andalucía tiene guías informativas y manuales para prevenir y atender la mutilación genital femenina. En ellas se ofrecen herramientas para abordar el problema a todos los profesionales implicados en los ámbitos sociales, sanitarios y educativos.