Nuevo episodio violento en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla: un interno golpea, insulta y escupe a trabajadores

Nuevo episodio de violencia en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado una agresión por parte de un interno a varios trabajadores del centro.

Según consta en un comunicado, el reo habría propinado un puñetazo en la cara a uno de los funcionarios después de protagonizar una situación tensa antes del reparto de la cena. Además, una de las trabajadoras recibió "insultos machistas y escupitajos" durante el incidente.

En el momento indicado, el hombre comenzó a "molestar al resto de internos gritando por el teléfono". Su actitud provocó la reacción de la plantilla, quienes le pidieron que bajara la voz.

Sin embargo, lejos de hacerles caso, el reo "respondió con continuos insultos, amenazas y expresiones de carácter machista e intimidatorio". Luego mantuvo una actitud "cada vez más agresiva".

Al ver que no paraba, los funcionarios decidieron trasladarlo al módulo de aislamiento, pero en el camino hasta la estancia consiguió librarse de las funcionarias que lo acompañaban y huyó.

Al ser detenido por otros trabajadores, adoptó una "actitud de combate" y golpeó fuertemente a otro empleado. Una vez reducido, lanzó además un escupitajo dirigido al rostro de una funcionaria.

La organización sindical ha insistido en que los hechos son "especialmente graves" y ha lamentado que los trabajadores del referido centro "tengan que afrontar situaciones de esta magnitud sin contar con los medios humanos y materiales adecuados para garantizar su seguridad".

En lo que va de año, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha sido el escenario de hasta diez altercados graves.

Entre ellos, según indicaron fuentes sindicales a EL ESPAÑOL, se encuentran un doble homicidio, tres incendios y cinco agresiones a funcionarios.

Es por ello por lo que la plantilla pide el aumento de medios y la puesta en marcha del centro que desde hace años está proyectado en Alcalá de Guadaíra.