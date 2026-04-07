"Un empleo cómodo": el PSOE quiso silenciar a la trabajadora que denunció al miembro de la Ejecutiva de Montero

"Un empleo cómodo". Con esta tentadora oferta quiso el PSOE de Sevilla silenciar a una trabajadora de la Diputación provincial.

La condición era que retirara la denuncia interpuesta por presunto acoso laboral a Demetrio Pérez, miembro de la Ejecutiva de María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exvicepresidenta del Gobierno.

Además, la mujer demandó a otros empleados de la corporación y al propio partido, que intentó comprar su silencio con un cargo "en cualquier organismo o empresas de administraciones que controlara el grupo socialista", según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Demetrio Pérez, contra el que la presunta víctima ha interpuesto la denuncia, es el todavía coordinador de Presidencia de la Diputación de Sevilla.

Él mismo, según la demanda interpuesta, habría participado en una situación de acoso laboral hacia la denunciante que comenzó en noviembre de 2023 después de que esta realizara una tarea que le había encargado desde la dirección.

Delito de coacciones

Ahora, un juzgado de la capital andaluza ha decidido abrir diligencias contra el socialista por un presunto delito de coacciones.

Además, el tribunal investigará a otras dos personas que responden a las iniciales Z.F.P. y M.V.M. y al propio partido. Todos por el mismo motivo.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, la primera sesión tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 11:30 horas. En esta cita, los acusados deberán "aclarar extremos de la querella".

Tal y como se muestra en la demanda que interpuso la víctima, fue en noviembre de 2023 cuando comenzó el acoso laboral por parte de varios miembros del partido que desempeñan un cargo en la Diputación de Sevilla.

Los hechos, supuestamente, se habrían extendido hasta la actualidad.

Durante este periodo, la trabajadora -contratada como personal eventual- habría sido sometida a un trato continuado de humillaciones públicas y control abusivo por parte de sus superiores.

Además, la querella describe una reducción arbitraria de sus funciones, una progresiva marginación profesional y limitaciones injustificadas en el desempeño de su trabajo.

Todo ello aprovechando una posición de superioridad jerárquica dentro de la organización.

Supuestamente, el acoso laboral comenzó cuando Demetrio Pérez, en presencia de varios compañeros, empezó a increpar a la víctima después de que esta terminara una tarea que le habían encomendado por parte de la dirección de la formación socialista.

El episodio, descrito como una reprimenda cargada de gritos, descalificaciones e insultos, provocó en la denunciante un estado de ansiedad extrema que requirió atención médica urgente y derivó en un diagnóstico de trastorno adaptativo con ansiedad.

Pérdida de funciones

A partir de ese momento, siempre según la denuncia, el coordinador habría prohibido a la trabajadora desempeñar tareas habituales sin autorización expresa.

Se inició así una etapa de reducción de encargos, pérdida de autonomía y aislamiento progresivo dentro del grupo.

Desde el PSOE explicaron que la mujer interpuso la denuncia por el canal interno del partido en marzo de 2025, pero que los hechos presuntamente constitutivos de acoso se remontan a 2023.

Al día siguiente de esa denuncia interna, Demetrio Pérez anunció una querella por injurias, calumnias y denuncia falsa que finalmente interpuso contra la denunciante.

Además, el partido puso en marcha una comisión para esclarecer el caso y determinó que Demetrio Pérez tenía razón y no la mujer.

Señalaron, además, que la denunciante "no aportó ni propuso prueba alguna que respalde sus afirmaciones".

En un principio, la demandante había acusado por los mismos hechos a Rafael Recio, secretario de Organización del PSOE de Sevilla. Sin embargo, el TSJA lo ha apartado de la causa.



Según el relato de la denunciante, Recio le habría insinuado: "¿Encima que estás enchufada ahora vienes con esto?".

Así lo señalaban los escritos que acompañan la denuncia interpuesta por esta trabajadora de la Diputación de Sevilla y a los que tuvo acceso este medio.

En ellos, la víctima señala que el secretario de Organización le habría reprochado que se le había contratado "porque el compañero Juan Espadas nos pidió el favor y no en un proceso de mérito y capacidad".

En cualquier caso, la mujer declinó la oferta laboral que le hizo el partido al considerar que los hechos podían constituir delito, que ahora un juez está investigando.