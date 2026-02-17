El alcalde de La Algaba: "La denuncia por acoso es venganza por cerrar la escuela taurina"

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha negado las acusaciones de acoso sexual a un joven aprendiz de torero del municipio y ha atribuido la denuncia presentada contra él en los canales internos del PSOE a una "venganza" del responsable de la escuela taurina local, tras haberla cerrado por falta de alumnado.

El primer edil, socialista, responde así a la denuncia interpuesta por el responsable de la escuela taurina del municipio, Manuel Carbonell, quien ha acudido a la Fiscalía de Menores para denunciar un presunto acoso sexual del regidor hacia un alumno del centro que, en el momento de los hechos, tenía 14 años.

Según sostiene Carbonell, tuvo conocimiento hace aproximadamente un año de la existencia de mensajes "subidos de tono" enviados presuntamente por el alcalde al menor a través de la red social Instagram.

El responsable de la escuela asegura que comenzó a sospechar al notar al adolescente "en una actitud rara" con respecto a sus compañeros.

Tras hablar con él y acceder a los mensajes, afirma que informó a los padres del joven, quienes le pidieron que no denunciara los hechos por temor a represalias. "Esto es un pueblo pequeño, todos somos de aquí", ha señalado.

La situación dio un giro después de que el diario El Mundo publicara la existencia de una denuncia anónima presentada a través del canal interno del PSOE. En ese escrito, el denunciante aludía a "ciberacoso y hostigamiento sexual" y aportaba capturas de conversaciones supuestamente mantenidas entre el alcalde y el menor.

En los mensajes difundidos, siempre según la denuncia, el regidor habría escrito expresiones como "¡Ayyy si tuvieras los 18!" y habría preguntado al joven si era "activo o pasivo". Tanto Agüera como su entorno niegan rotundamente la autenticidad o el contexto de esos mensajes y rechazan cualquier conducta impropia.

Tras hacerse pública la denuncia interna, Carbonell decidió presentar formalmente el caso ante la Fiscalía de Menores, asegurando que lo hace ahora como testigo de los hechos y ante la dimensión que ha adquirido el asunto.

Desde la dirección provincial del PSOE en Sevilla han señalado a EL ESPAÑOL que no pueden adoptar decisiones "sin certidumbre alguna, sin ni siquiera un proceso judicial incoado o una denuncia formalmente presentada", en referencia al momento en que trascendió la queja anónima.

El Ayuntamiento de La Algaba cerró filas en torno a su alcalde mediante un comunicado en el que defendía su inocencia y denunciaba que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar", basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas.

El escrito calificaba de "especialmente grave" que, "nuevamente y de forma anónima", se intente dañar su imagen "sin respaldo judicial alguno".

En ese mismo comunicado, la corporación municipal apuntaba a que las acusaciones responderían a una "vendetta" relacionada con la decisión del Consistorio de cerrar la escuela taurina por falta de alumnado, una medida que habría provocado el malestar de su responsable.