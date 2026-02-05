Estos son los ríos en peligro de desbordamiento en la provincia de Sevilla por la borrasca Leonardo

Imagen del río Guadalquivir a su paso por Lora del Río. E.E.

La borrasca Leonardo ha puesto en jaque los ríos de la provincia de Sevilla. Las crecidas de los caudales de estos han obligado incluso al desalojo preventivo de determinados municipios como Écija tras el aumento del nivel del Genil.

Sin embargo, según los últimos datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, hay otros cinco ríos en riesgo por desbordamiento.

En nivel rojo se encuentran, como ya se ha mencionado, el río Genil a su paso por Écija. Pero también el Corbones por Carmona; Guadaíra por Alcalá y Arahal y el Guadalquivir por Lora del Río.

Además, la Rivera de Huelva por Guillena y la Ribera de Huesna por Villanueva del Río y Minas experimentan la misma situación.

En nivel naranja están el río Guadiamar por Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor; el Guadalquivir y el Guadaíra a su paso por Sevilla y el Blanco por Écija.

Por último, en nivel amarillo están el Corbones por La Puebla de Cazalla, el Guadiamar por Gerena; el Guadalquivir por Cantillana y Alcalá del Río; el arroyo Siete Arroyos por Villaverde del Río; la Rivera de Huesna por Constantina y el arroyo Santiago por Utrera.

Actualmente, el caudal sigue aumentando en algunos de los ríos, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía que extremen las precauciones.

En este sentido, destacan que el umbral rojo significa que se han alcanzado "niveles o caudales de crecida excepcionales con posibilidad de desbordamientos significativos" y se recomienda "reforzar las medidas de protección de la población y los bienes expuestos".

Los cauces que han llegado al umbral naranja experimentan una "crecida inusual", por lo que es recomendable "activar medidas de protección para población y bienes expuestos".

Por último, el nivel amarillo significa que los metros cúbicos son "superiores a los habituales" y se recomienda a la población "intensificar la vigilancia".

En cuanto a los embalses, actualmente hay tres presas que han llegado al umbral rojo. Se trata del embalse del Pedroso, el de Aznalcóllar y el de Utrera.