El paso de 'Leonardo' por Sevilla: hasta 12 carreteras cortadas, tres ríos en nivel rojo y más de 600 personas sin luz

La borrasca Leonardo ha provocado el corte de 12 carreteras en la provincia de Sevilla y la alerta por nivel rojo en los caudales de tres ríos y un arroyo en Santiago-Nutrera, la Puebla de Cazalla, el Arahal y Sanlúcar la Mayor. Además, más 600 personas se han visto afectadas por problemas en el suministro eléctrico.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de que dos de las vías más perjudicadas han sido la nacional 630 en el término municipal de Guillena y algunas de las salidas de la S-30.

El resto de vías son las A-451R1, en El Saucejo; la A-8128 y la SE-5206, en El Coronil; la SE-9225, en Algámitas; la SE-6201 y la SE-6300, en Lebrija; la A-363, en Pruna; la SE-6201, en Las Cabezas; la A-361 en Morón de la Frontera; la SE-4104, en Alcolea del Río; la SE-5203, en Arahal y la SE-3102 en Sevilla.

Toscano ha señalado también que el volumen del tráfico de este miércoles ha caído en torno a un 30 por ciento en comparación con la cifra del mismo día de la semana anterior.

En lo que respecta a los cauces de los ríos, en la provincia de Sevilla solo hay tres avisos por nivel rojo. Se trata del arroyo de Santiago-Nutrera, el ríio de Carbones de la Puebla de Cazalla, el de Guadaíra en el Arahal y el de Guadiamar en Sanlúcar la Mayor.

A pesar de que desde la semana pasada los embalses comenzaron a descargar agua porque se encontraban al límite de su capacidad, algunos de ellos ya han dejado de hacerlo para absorber la lluvia que está cayendo.

Por otra parte, ha destacado que alrededor de 630 personas han tenido problemas con el suministro eléctrico. No obstante, ha destacado que la situación ha mejorado en comparación con la primera hora de esta mañana.

En cuanto a la situación del aeropuerto, este está operando con normalidad. No obstante, toda la actividad ferroviaria lleva suspendida desde primera hora de la mañana.

Al hilo de esto, Renfe ha confirmado a este medio que no se han habilitado itinerarios alternativos por carretera por el estado de las mismas debido a la borrasca.

Por último, el subdelegado ha hecho un llamamiento a la calma y ha instado a la ciudadanía a estar muy pendiente tanto hoy como en las próximas jornadas de las riberas y los embalses y a seguir toda la información a través de canales oficiales.