Cancelados los trenes de Sevilla este miércoles por el temporal: Renfe no ha dado alternativas por el estado de las carreteras
Desde Renfe señalan que no se ha podido habilitar itinerarios alternativos por el estado de las carreteras por la borrasca.
Los usuarios que tuvieran pensado moverse este miércoles en Cercanías o trenes de Media Distancia (MD) por Sevilla no van a poder hacerlo. Y es que el servicio ha quedado inoperativo debido a la borrasca Leonardo, que está dejando fuertes lluvias y rachas de viento en varios puntos de la comunidad andaluza.
Renfe ha confirmado a este medio que se han suprimido todos los trayectos del núcleo de Sevilla y que en la mayoría de los casos no se ha podido habilitar un servicio alternativo por carretera por el estado de las mismas debido a las incidencias provocadas por el temporal.
Fuentes de la compañía señalan que la circulación ferroviaria en la provincia lleva cancelada prácticamente todo el día. En cuanto a la vuelta a la normalidad, sostiene que aún es pronto para saber cuándo volverá y señalan que se están evaluando y monitorizando los daños en las infraestructuras.
El trayecto de alta velocidad Sevilla-Madrid -con el nuevo itinerario debido a la rotura de la vía tras el accidente de Adamuz- también ha quedado suspendido.
Con respecto a los media distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería, así como se han eliminado también los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A.
Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.