Cancelados los trenes de Sevilla este miércoles por el temporal: Renfe no ha dado alternativas por el estado de las carreteras

Los usuarios que tuvieran pensado moverse este miércoles en Cercanías o trenes de Media Distancia (MD) por Sevilla no van a poder hacerlo. Y es que el servicio ha quedado inoperativo debido a la borrasca Leonardo, que está dejando fuertes lluvias y rachas de viento en varios puntos de la comunidad andaluza.

Renfe ha confirmado a este medio que se han suprimido todos los trayectos del núcleo de Sevilla y que en la mayoría de los casos no se ha podido habilitar un servicio alternativo por carretera por el estado de las mismas debido a las incidencias provocadas por el temporal.

Fuentes de la compañía señalan que la circulación ferroviaria en la provincia lleva cancelada prácticamente todo el día. En cuanto a la vuelta a la normalidad, sostiene que aún es pronto para saber cuándo volverá y señalan que se están evaluando y monitorizando los daños en las infraestructuras.

El trayecto de alta velocidad Sevilla-Madrid -con el nuevo itinerario debido a la rotura de la vía tras el accidente de Adamuz- también ha quedado suspendido.

Con respecto a los media distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería, así como se han eliminado también los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A.

Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.