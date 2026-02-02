La borrasca Leonardo deja en Sevilla la caída de un árbol en un tren de Cercanías, el vuelco de un camión y el corte de la AP-4

La llegada de la borrasca Leonardo está dejando huella en Sevilla. Desde primera hora de la mañana de este lunes se han registrado "numerosas incidencias" en diferentes puntos de la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de la caída de un árbol en un tren de Cercanías entre Dos Hermanas y Utrera.

El incidente ha provocado el transbordo de medio centenar de pasajeros a un tren paralelo y retrasos en la línea C1 y los Media Distancia que hacían el trayecto Sevilla-Cádiz, tal y como ha informado Adif en redes sociales. También se están viendo afectados el servicio hasta Málaga.

Según Toscano, el derrumbe ha afectado únicamente a la catenaria. El servicio está funcionando ahora "exclusivamente por vía única".

En estos momentos se está haciendo una evaluación también de cuáles son los daños que se han provocado para tratar de normalizar lo antes posible la circulación.

Otro de los incidentes más aparatosos ha sido el vuelco de un camión en el puente del Centenario a primera hora de la jornada, lo que ha obligado al cierre total de la circulación en este punto.

La caída se ha producido como consecuencia de las fuertes rachas de viento que han tenido lugar debido al temporal. Afortunadamente no hay que lamentar heridos.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que los efectivos del servicio de Bomberos y la Guardia Civil estaban trabajando en la retirada del vehículo y en la normalización del tráfico. Finalmente, los agentes del Instituto Armado han conseguido restablecer la circulación.

El desprendimiento en la calzada ha obligado al corte de la autopista AP-4 a la altura de los municipios sevillanos Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz.

También están cortadas debido a la caída de árboles Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde Glorieta Olímpica a la Barqueta; en el Corral Del Olmo; Estrella Sirio; Cortijo de las Casillas; barriada del Avión y en el Corral del Agua. Igualmente, la SE-20 está inhabilitada en ambos sentidos a la de Miraflores.

Por otro lado, el tráfico se ha podido restablecer tras cortes a primera hora de la mañana en la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero; la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano y la calle Corral del Acabose.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos avisos de nivel amarillo en la zona por fuertes vientos acompañados de tormentas hasta las 09.00 horas.

La situación ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a decretar el Plan de Emergencias en fase de preemergencia y el cierre de los parques, jardines, cementerio municipal e instalaciones deportivas al aire libre.