La Aemet estudia un posible tornado provocado por la borrasca Leonardo a su paso por Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está estudiando un posible tornado provocado por la borrasca Leonardo a su paso por Sevilla. Así lo ha comunicado este lunes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Lo ha hecho en relación a la situación meteorológica que se ha vivido a primera hora de este lunes en la provincia andaluza, caracterizada por fuertes rachas de viento e intensas lluvias. En palabras del subdelegado, se trata de un fenómeno "singular" que ha entrado por Extremadura hasta Cádiz.

El mismo ha atravesado el territorio sevillano "de forma muy rápida pero también muy concentrada". Ahora, la Aemet está investigando un posible tornado tras lo ocurrido.

El subdelegado del Gobierno ha declarado que "las próximas jornadas van a ser jornadas complicadas en lo meteorológico" y ha recordado a los ciudadanos que estén atentos a los canales de comunicación oficiales.

El fenómeno ha provocado centenares de incidencias en toda la provincia, gran parte de ellas a causa de la caída de los árboles.

En este sentido, un tren del servicio de Cercanías se ha visto afectado después de que un árbol se le cayese encima a la altura de los municipios sevillanos de Utrera.

Los 50 pasajeros que había en su interior tuvieron que ser evacuados a otro vehículo. El suceso provocó retrasos en el recorrido de Media Distancia que hacían el trayecto Sevilla-Cádiz y también Sevilla-Málaga.

Por otra parte, a primera hora de la mañana volcó un camión en el puente del Centenario debido a las fuertes rachas de viento. Los carriles quedaron inhabilitados hasta que las autoridades consiguieron retirar el vehículo. No hay que lamentar heridos.

La AP-4 quedó cortada en un primer momento después "importantes caídas de árboles en la calzada". En concreto en los kilómetros 17, en Dos Hermanas, en Las Cabezas de San Juan y en Lebrija, no obstante la situación ya ha vuelto a la normalidad.

En Sevilla capital se han dado numerosas incidencias. En total se cerraron al paso 26 calles debido al derrumbe de los árboles.

También se encuentran cortadas la S4104 en Alcolea y la 6101 en el término municipal de Peñaflor. En materia aeroportuaria también ha sido una mañana de importantes incidencias.

De hecho, ha habido cuatro vuelos que han tenido que ser desviados, procedentes dos de ellos de Valencia al aeropuerto de Málaga, uno procedente de Milán al aeropuerto de Alicante y uno procedente de París que ha sido desviado a Almería.

También ha habido que cancelar dos vuelos, uno con origen y destino Almería-Sevilla y el inverso, Sevilla-Almería, quedando a partir de ahí en estos momentos, recuperándose progresivamente el tránsito ordinario del propio aeropuerto.

En cuanto al suministro eléctrico, Endesa nos ha notificado que en los picos de mayor densidad de lluvia y de viento ha habido hasta casi 20.000 usuarios sin servicio, no obstante ahora hay algo más de 3.000 usuarios sin servicio y se están realizando las tareas de reparación y de recuperación para normalizar la situación a lo largo de los próximos tiempos.