Detenido por arrojar a una mujer desde un coche en marcha y darse a la fuga con sus tres hijos en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, presuntamente, arrojar a una mujer desde un vehículo en marcha y darse a la fuga con tres niños menores que también viajaban en el coche en Sevilla.

Posteriormente, el varón llamó en reiteradas ocasiones a la mujer para amenazarla con acabar con la vida de los niños y con la suya propia.

El 112 recibió una llamada que alertaba de este suceso e inmediatamente iniciaron una actuación policial para poner a salvo a los tres niños y detener al hombre. El suceso tuvo lugar en el entorno de la Ronda Super Norte, en Sevilla Capital.

Tal y como han narrado los testigos, el hombre habría empujado a la mujer hacia fuera del vehículo cuando este se encontraba en marcha. En este momento, varias personas que estaban cerca del lugar fueron a socorrer a la víctima hasta que llegaron los agentes de Policía.

Después de empujar a la mujer, el hombre se dio a la fuga y continuó la marcha con los tres niños a bordo. Posteriormente, la llamó en reiteradas ocasiones para amenazarla con matar a los tres menores y acabar con su propia vida.

De inmediato, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo. Finalmente, los agentes dieron con el turismo, los tres niños que viajaban en él y el conductor. Este último fue detenido y puesto a disposición judicial.

La mujer tuvo que ser trasladada a un centro de salud por las heridas que presentaba tras la caída desde el coche. Los menores se encontraban en perfecto estado.